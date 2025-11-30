Teletica transmitirá en exclusiva el especial global de Karol G

Karol G anunció la transmisión mundial de "La Premiere", un especial televisivo que revelará el universo visual de su último álbum ‘Tropicoqueta’.

El proyecto incluye imágenes inéditas y un recorrido por el proceso creativo que dio vida al disco, y fue concebido por la artista como un evento familiar destinado a reunir a las personas frente al televisor.

Costa Rica será uno de los países donde podrá disfrutarse en televisión abierta, a través de Teletica, que fue elegida como la única televisora autorizada para emitirlo en el país.



Karol G y Teletica anuncian ‘La Premiere’





Carlos Amador, jefe de Producción de Televisora de Costa Rica, detalló a Teletica.com que se trata de un evento de escala global.

“La Premiere es un evento de categoría mundial que se transmitirá de forma simultánea el 7 de diciembre. Este proyecto nace como una iniciativa del equipo de Karol G, que buscó un formato accesible para toda la población, lejos de redes sociales o plataformas de streaming, y por eso apostaron por la televisión abierta. Será un evento único”, afirmó.

El especial se emitirá a las 4:00 p. m. hora local, mientras que en Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Colombia y Perú comenzará a las 5:00 p. m.; en Bolivia y República Dominicana a las 6:00 p. m.; en Chile, Brasil y Argentina a las 7:00 p. m., y en España a las 11:00 p. m.

Amador subrayó el orgullo de la televisora por haber sido seleccionada directamente por el equipo de la artista.

“Es un honor que Teletica haya sido elegida como la única televisora de Costa Rica autorizada para emitir este lanzamiento mundial. No podíamos quedar fuera de una transmisión de esta magnitud: sucede una sola vez y no estará disponible en redes sociales, YouTube ni plataformas digitales. Incluso la señal de Teletica.com se cerrará durante el evento, porque es un contenido exclusivo para televisión abierta”, explicó.