Teletica tendrá amplia cobertura del Desfile de las Rosas 2026 desde Pasadena

Teletica ya tiene lista su transmisión especial del Desfile de las Rosas, el tradicional evento que cada 1° de enero da la bienvenida al Año Nuevo desde Pasadena, California, con imponentes carrozas elaboradas con flores naturales, bandas musicales y jinetes de distintas partes del mundo.

Según explicó Guiselle Camacho, productora del espacio, la cobertura mantendrá el mismo formato que se utilizó el año pasado, el cual tuvo una respuesta positiva por parte de la audiencia.

​“El desfile va a tener la particularidad, igual que el año pasado, de que el hilo conductor lo van a dar los presentadores, quienes estarán narrando lo que se observa a través del enlace internacional que nos envía la cadena”, detalló Camacho a Teletica.com.

La transmisión contará con Jennifer Segura, Juan Carlos Zumbado y Mariela Montero como presentadores, mientras que Katherine Ortega estará a cargo del contenido en redes sociales.

Además, participarán Cristina Alpízar, experta en decoración floral, y Ernesto Gallardo, especialista en bandas musicales y música, quienes aportarán contexto y análisis durante el recorrido del desfile.

Desde Pasadena, el periodista Elías Alvarado realizará enlaces en vivo, entrevistas y reportajes especiales sobre la elaboración de las carrozas y las curiosidades del evento. Este material también formará parte de los noticieros y otros programas del canal.

Camacho adelantó que este año se sumarán varios periodistas con notas breves al inicio de la transmisión, quienes compartirán diferentes perspectivas desde los puntos donde estarán ubicados.

Horario de la transmisión

La cobertura iniciará a las 8 a. m. y se extenderá hasta, aproximadamente, la 1 p. m.

8 a. m. a 10 a. m.: previa especial con contexto, historias y ambiente previo al desfile.

10 a. m. a 12:30 p. m.: transmisión en vivo del Desfile de las Rosas.

Cierre: resumen y análisis final de la jornada.

Con esta propuesta, Teletica busca ofrecer una cobertura informativa y completa, que combine la tradición del Desfile de las Rosas con contenido exclusivo y análisis especializado para la audiencia costarricense.

Siga esta transmisión el jueves 1° de enero por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.