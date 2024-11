Teletica revela su equipo de presentadores para el Festival de la Luz 2024

Falta menos de un mes para el XXVII Festival de la Luz y, este lunes, Televisora de Costa Rica confirmó quiénes serán los presentadores de este evento.



Se trata de los periodistas Edgar Silva y María Jesús Prada; además de Juan Carlos Zumbado, en su primera transmisión, y Janeth García, otra de las caras nuevas en el canal.

Los comunicadores estarán acompañados por Nancy Dobles y Mauricio Hoffman.

Esta fusión de caras reconocidas y rostros nuevos pretende refrescar la imagen de la transmisión, pero no dejar de lado la magia de este evento.



Los nombres fueron anunciados por Guiselle Camacho, productora del espacio, a Teletica.com. Según Camacho, tienen más de dos meses de estar planificando esta transmisión y la promo del evento, que estrenará pronto a través de Teletica Canal 7.

​"Estoy muy contento porque, te voy a ser sincero, de las transmisiones que yo había dejado de hacer, posiblemente la del Festival de la Luz era una de las que más me ilusionaba de las transmisiones de fin de año. Es una actividad muy bonita. Creo que los costarricenses nos tenemos que sentir muy orgullosos del nivel que esto ha alcanzado. Lo recuerdo, pero no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado desde la última transmisión que hice del Festival de la Luz. No tengo ni la menor idea, pero sí te puedo decir que estuve desde la primera transmisión, posiblemente hasta la décima, por lo menos.

"Cuando recibí la noticia, me sentí muy emocionado. Me dijeron: '¿Usted nos podría ayudar el día del Festival de la Luz?'. Yo respondí: '¡Claro, con gusto!'. Porque, como te digo, me ilusiona mucho. Es una actividad muy especial", contó Silva, quien participó en la primera transmisión del festival, hace casi dos décadas.