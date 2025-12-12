Teletica regalará viaje para ver auroras boreales: así será la travesía a Islandia

El Festival de la Luz 2025 sorprenderá al público con una edición inspirada en las auroras boreales, y uno de sus televidentes podrá vivirlas en persona gracias a un viaje a Islandia que la producción obsequiará durante la transmisión.

El evento se realizará el sábado 13 de diciembre, de 6 p. m. a 10 p. m., con una previa de 5 p. m. a 6 p. m.

Guiselle Camacho, productora del especial de Teletica, destacó que el cambio de ruta del desfile permitirá llegar más al corazón de la capital.

​“Esto nos motivó a hacer las cosas todavía mejor que el año pasado”, dijo.

La producción contará con una tarima central inspirada en la magia de la aurora.

“Queríamos ir un paso más allá y llevar a nuestro público al lugar donde nace la luz”, agregó.

Un viaje diseñado para vivir Islandia al máximo

Para conocer la experiencia que recibirá el ganador, este medio conversó con Jimena Hidalgo, representante de MD Tours, agencia a cargo del paquete.

Hidalgo explicó que la travesía se realizará del 10 al 20 de octubre de 2026, con vuelos San José–Madrid–Reikiavik–Madrid–San José.

​“El paquete incluye los boletos internacionales, los desayunos todos los días y el acompañamiento de un guía de MD Tours desde la salida de Costa Rica”, confirmó. “Estamos 24/7 con los viajeros para asesorarlos, recomendarles actividades y acompañarlos en todo momento”.

Los ganadores iniciarán el viaje con dos noches en Madrid, ciudad que podrán recorrer a su propio ritmo.

“Si ya conocen Madrid, damos opciones para que visiten ciudades cercanas como Cuenca, Toledo o Segovia. Siempre hay un guía disponible para orientar”, explicó.﻿

Cinco noches en Islandia y múltiples paisajes

El 13 de octubre el grupo tomará el vuelo a Reikiavik y, si el clima lo permite, desde esa misma noche comenzará la búsqueda de auroras boreales.



​“Si todos los parámetros se alinean, iniciamos la primera caza de auroras apenas llegamos”, comentó Hidalgo.

La estancia en Islandia será de cinco noches, todas en Reikiavik, desde donde se partirá a diferentes puntos del país. El 14 de octubre se visitará el Círculo Dorado, un recorrido esencial que abarca:

El Parque Nacional Thingvellir , donde es posible caminar entre las placas tectónicas de América y Eurasia.

La zona geotermal de Geysir .

La poderosa cascada Gullfoss.

​“Si están los caballitos islandeses cerca de la ruta, hacemos una parada para que los viajeros puedan verlos y fotografiarlos. Son un ícono del país”, añadió.

El 15 de octubre está incluido el tour por la península de Snæfellsnes, conocida como “la pequeña Islandia” por su variedad de paisajes.



​“Visitamos la montaña Kirkjufell de Game of Thrones, la iglesia negra de Búðir y la playa Ytri Tunga, donde están las focas”, explicó Hidalgo.

Al día siguiente, el grupo viajará al sur para conocer la playa negra de Vík, famosa por sus columnas de basalto, y la catarata Skógafoss, una de las más fotografiadas.



Ese mismo día se hará la caminata en el glaciar, una de las experiencias más memorables del viaje.



​“Los ganadores tienen incluido el tour del glaciar y todo el equipo: crampones, casco y piolet. Es una actividad segura y guiada”, indicó.



Cada noche que exista la posibilidad, se repetirá la caza de auroras boreales.

Relax, cultura y regreso a Madrid

El 17 de octubre será un día dedicado a Reikiavik. Incluye el ingreso al Sky Lagoon, uno de los spas geotermales más reconocidos del país.

​“Los viajeros harán el ritual de los siete pasos, una experiencia islandesa auténtica”, detalló Hidalgo.

Ese día también se hará un recorrido por la capital para conocer:

La iglesia Hallgrímskirkja , el edificio más emblemático de la ciudad.

La escultura Viajero del Sol .

El arco vikingo.

Rainbow Street, una de las calles más fotografiadas.

El 18 de octubre el grupo regresa a Madrid, donde se ofrecerá una cena española incluida. El 19 de octubre será un día libre para compras, museos o excursiones cercanas. Finalmente, el 20 de octubre se realizará el retorno a Costa Rica.

Una experiencia sin preocupaciones

Hidalgo destacó que el enfoque del paquete es que los ganadores disfruten sin complicaciones.

​“Incluye todos los traslados, todas las visitas, los hospedajes y tres tours principales: el glaciar, Sky Lagoon y la península. Lo único que no incluye son almuerzos y cenas, pero damos una reunión previa para orientar sobre presupuestos, moneda, vestimenta y detalles prácticos”, explicó.

Además, los viajeros se reúnen un mes antes con todo el equipo.

