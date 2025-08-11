Teletica prepara estreno de serie ‘Calvo y Crespo detectives’

La pantalla de Teletica se llenará de misterio, humor y diversión con la nueva serie Calvo y Crespo detectives, una propuesta original que transcurre en un hotel y, en cada capítulo, habrá enigmas por resolver.

Los protagonistas se verán envueltos en distintos casos gracias a las historias que se desarrollan en el lugar, formando una dupla tan inesperada como entretenida.

Actualmente, la serie está en pleno rodaje y su estreno está previsto para setiembre, dentro de la franja de Viernes de Comedia, un espacio que ha conquistado a la audiencia con producciones llenas de humor familiar.

La productora ejecutiva, Gloria Sanabria, destacó que esta producción forma parte del compromiso de Televisora de Costa Rica de ofrecer propuestas que enriquezcan las noches de los viernes.

“Es una propuesta fresca con un toque de detectives cómicos que se suma a 'Viernes de Comedia' con el objetivo principal de hacer reír. Con esta serie, queremos aportar variedad y ofrecer al público opciones que los diviertan”, mencionó Sanabria.

La dirección está a cargo de Daniel Moreno, quien también trabajó en la producción de Simplemente Elvirilla

"El éxito está en que los personajes se complementan muy bien. El piloto cambió porque tenía muchos exteriores y estamos en invierno. Ahora son dos personas que quieren ser detectives, pero trabajan en la seguridad de un hotel y ven cualquier situación como un gran caso", contó Moreno.

Un elenco lleno de talento

Calvo y Crespo detectives cuenta con la participación de Freddy Víquez y Eric Córdoba como protagonistas. Para ambos, este proyecto llega cargado de ilusión y entusiasmo.

“Tenemos una propuesta distinta que, creo, va a gustar y llegar a un público nuevo. Disfruto mucho trabajar con este gran elenco y, aunque ya había estado en Teletica, esta es mi primera vez en una producción tan formal como esta serie”, recalcó Víquez.

Córdoba, además de actuar, es el creador de la historia original.

"Es un sueño hecho realidad. Escribí el piloto hace cinco años, en pandemia. La puerta que se abrió fue la de Daniel Moreno, a quien agradezco mucho. La idea tuvo que evolucionar para llegar a lo que hacemos hoy, pero saber que colaboré y lo empujé para que se diera es muy gratificante", recalcó el actor.

Completan el elenco Ilse Fight, en el papel de Paula, la recepcionista; Rosibel Carvajal, como Anita, la mucama; Diego Rojas, quien interpreta a Marlon, el botones, un personaje que, si le pagan, no duda en hablar, y Laura Flores, en el rol de Luisa, la gerente del Hotel La Paz.

Dado que la trama se desarrolla en un hotel, la producción debía realizarse en una locación específica. Por eso, y gracias a un convenio, la serie se graba en su mayoría en las instalaciones del Barceló San José.

La trama

Con 12 capítulos cargados de misterio, drama y momentos divertidos, este par de detectives, que son tan peculiares como torpes e ingenuos, necesitarán el apoyo de Paula, Anita y Marlon. Unidos, intentarán resolver cada caso con ingenio, humor y más de una situación inesperada.

Esta serie busca atrapar al público con una propuesta ideal para disfrutar en familia, que pronto llegará a la pantalla de Teletica.