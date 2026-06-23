Teletica lleva a la pantalla cinco cuentos creados por estudiantes costarricenses
Las historias ahora forman parte de una serie audiovisual que busca impulsar la lectura y la escritura.
Teletica convirtió en producciones audiovisuales cinco cuentos escritos por estudiantes que participaron en Mi Cuento Fantástico, una iniciativa que promueve la lectura y la escritura en escuelas de Costa Rica.
El proyecto celebra los 15 años del concurso nacional y busca inspirar a más estudiantes a participar en la próxima convocatoria.
Las historias que forman parte de esta producción son:
- La astronauta y la sombra de sus estrellas, de Camila Aguilar.
- El silencio del cuarto, de Sebastián González.
- La capibara aventurera, de Tamara Murillo.
- Amistad que espanta el miedo, de Santiago Mesén.
- A través del cristal, de Sofía Calderón.
Repase todos los cuentos en el YouTube de Teletica:
Los cuentos fueron seleccionados por su capacidad para contar relatos llenos de creatividad, reflexión y aprendizaje.
La iniciativa también reconoce el papel de docentes y familias en el desarrollo de nuevos talentos mediante el impulso de la escritura.
Mi Cuento Fantástico cuenta con presencia en más de 1.400 centros educativos y ha llegado a las 27 regiones educativas del país.
La edición 2026 recibe inscripciones hasta el 30 de junio a través de www.micuentofantastico.cr.