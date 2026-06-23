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Teletica lleva a la pantalla cinco cuentos creados por estudiantes costarricenses

Las historias ahora forman parte de una serie audiovisual que busca impulsar la lectura y la escritura.

Por Mariana Valladares 23 de junio de 2026, 15:45 PM

Teletica convirtió en producciones audiovisuales cinco cuentos escritos por estudiantes que participaron en Mi Cuento Fantástico, una iniciativa que promueve la lectura y la escritura en escuelas de Costa Rica.

El proyecto celebra los 15 años del concurso nacional y busca inspirar a más estudiantes a participar en la próxima convocatoria.

Las historias que forman parte de esta producción son:

  • ​La astronauta y la sombra de sus estrellas, de Camila Aguilar.
  • El silencio del cuarto, de Sebastián González.
  • La capibara aventurera, de Tamara Murillo.
  • Amistad que espanta el miedo, de Santiago Mesén.
  • A través del cristal, de Sofía Calderón.

Repase todos los cuentos en el YouTube de Teletica:


Los cuentos fueron seleccionados por su capacidad para contar relatos llenos de creatividad, reflexión y aprendizaje.

La iniciativa también reconoce el papel de docentes y familias en el desarrollo de nuevos talentos mediante el impulso de la escritura.

Mi Cuento Fantástico cuenta con presencia en más de 1.400 centros educativos y ha llegado a las 27 regiones educativas del país.

La edición 2026 recibe inscripciones hasta el 30 de junio a través de www.micuentofantastico.cr.

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