Teletica lleva a la pantalla cinco cuentos creados por estudiantes costarricenses

Teletica convirtió en producciones audiovisuales cinco cuentos escritos por estudiantes que participaron en Mi Cuento Fantástico, una iniciativa que promueve la lectura y la escritura en escuelas de Costa Rica.



El proyecto celebra los 15 años del concurso nacional y busca inspirar a más estudiantes a participar en la próxima convocatoria.



Las historias que forman parte de esta producción son:

​La astronauta y la sombra de sus estrellas, de Camila Aguilar.

de Camila Aguilar. El silencio del cuarto , de Sebastián González.

, de Sebastián González. La capibara aventurera, de Tamara Murillo.

de Tamara Murillo. Amistad que espanta el miedo, de Santiago Mesén.

de Santiago Mesén. A través del cristal, de Sofía Calderón.

Repase todos los cuentos en el YouTube de Teletica:

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Los cuentos fueron seleccionados por su capacidad para contar relatos llenos de creatividad, reflexión y aprendizaje.



La iniciativa también reconoce el papel de docentes y familias en el desarrollo de nuevos talentos mediante el impulso de la escritura.



Mi Cuento Fantástico cuenta con presencia en más de 1.400 centros educativos y ha llegado a las 27 regiones educativas del país.



La edición 2026 recibe inscripciones hasta el 30 de junio a través de www.micuentofantastico.cr.