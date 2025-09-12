Teletica celebra con sus colaboradores 204 años de independencia

Televisora de Costa Rica celebró los 204 años de Independencia del país con un acto cívico en el Estudio Marco Picado. La actividad contó con la participación de colaboradores de todas las áreas de la empresa, así como de la familia fundadora.



El evento inició con la entrada del Pabellón Nacional, el saludo a la bandera y la entonación del Himno Nacional, interpretado por el cantante Yecson Carvajal. Posteriormente, se presentó un show artístico a cargo de Juan Cuentacuentos, que puso el toque cultural de la jornada.

​"Para nosotros es un día muy especial, para celebrar el país. En nombre de mi abuela, que siempre le ha tenido un amor muy grande al país y pensando en futuras generaciones, que disfruten de un país libre. Muy felices. Tenemos un compromiso con los niños, esas nuevas generaciones. "El lema que tenemos hoy es que la libertad no es pasado, sino más bien el futuro que construimos juntos", explicó René Picado Riba, hijo de René Picado Cozza.

Parte de los colaboradores se unieron en una tradicional presentación de faroles, mientras que otros destacaron en un espacio dedicado a premiar la mejor vestimenta típica.

​"Desde hace muchos años que uno salió del colegio, de la escuela, que vivía los actos cívicos. Poder compartir una fecha especial, compartir con compañeros en esta maravillosa empresa que hace estas actividades para nosotros. Creo que es muy bonito y por supuesto para festejar la patria", indicó Pablo Segura Solano, narrador de Teletica. Él ganó el premio al "Mejor Farol".

​"Me encanta. Creo que es una forma de mantener siempre las tradiciones, recordarlo siempre como un acto cívico, cosas que no vivimos nosotros tal vez hace muchos años. Nos recuerda lo que son las tradiciones, el sentirse orgulloso de ser tico y el compartir", agregó Katherine Ramírez Castro, trabajadora del área Desarrollo Humano.

María Jesús Prada Picado﻿, representante de la familia Picado, destacó el significado del acto:

​"Sin duda, este y todos los actos que hacemos a nivel corporativo en la empresa tienen un significado muy especial, que viene de generaciones. Es un gran honor poder continuar con ese legado, mantenerlo vivo y reafirmarle a los empleados que todas esas cosas que hacen esta empresa tan especial queremos protegerlas, mantenerlas e impulsarlas".

Prada resaltó, además, la identidad costarricense de la televisora:

​"Teletica es inherentemente una marca costarricense, está en su nombre, 'la tele de los ticos'. Siempre hemos tenido ese sello de identidad de nuestro país y mi abuela siempre ha tenido los tres pilares, que son Dios, patria y amor, que se unen dentro del proyecto de Teletica. Hoy más que nunca es importante destacar los valores que nos hacen sobresalir y nos dan fuerza para seguir adelante en los momentos difíciles, reforzando el sentido de comunidad e identidad, no solo como familia de Teletica, sino también como costarricenses".

Picado Riba y Prada Picado coincidieron en que mantener vivas las tradiciones cívicas es clave para transmitir la identidad nacional a nuevas generaciones.

La jornada cerró en un ambiente festivo y de unión, reafirmando el compromiso de la televisora con los valores patrios y la cultura costarricense.