Teletica busca a la barrilera más veloz del país y usted podrá verlo en primera fila

La adrenalina volverá a apoderarse de San Carlos, este sábado, con la celebración de las eliminatorias del Campeonato de Barrileras de Teletica, un evento que reunirá a más de 200 competidoras dispuestas a demostrar velocidad, destreza y precisión alrededor de los tres barriles que definen la prueba.

Solo las más rápidas y audaces lograrán su pase al esperado certamen de diciembre, considerado uno de los espectáculos más vibrantes del año.

La primera etapa se transmitirá en las plataformas digitales del canal; mientras que las 50 mejores vaqueras llegarán a un evento sin precedentes en la televisión nacional.



Marvin Hidalgo, narrador taurino y encargado de barrileras en Toros Teletica, explicó que la transmisión en línea surgió como una respuesta al creciente interés por las competencias.

"La idea de transmitir las eliminatorias surgió el año pasado, y justamente fue de la experiencia del año tras anterior, en donde habíamos tenido una enorme cantidad de barrileras, habíamos visto que cada año crece más el interés, cada año crece más la cantidad de mujeres que quieren participar con Teletica y sabíamos que iba a llegar mucha gente", detalló.

Según Hidalgo, el éxito de la convocatoria fue decisivo para repetir la experiencia.

"Siendo así, decidimos aventurarnos a transmitirlo totalmente en vivo por Teletica.com y la respuesta fue extraordinaria. Cada eliminatoria fue de, aproximadamente, seis horas. La cantidad de personas que estuvieron conectadas durante esas seis horas superó nuestras expectativas, y eso nos hizo que este año, definitivamente, dijéramos sí, queremos volver a transmitirlas", agregó.

Este año, la organización ha decidido aumentar el número de clasificadas de 45 a 50, incluyendo a la campeona del año anterior, Daniela Retana, y a la campeona del Verano Toreado, Leticia Aguilar, más los 48 mejores tiempos de las eliminatorias.

Ese mismo día, en la noche, las 50 clasificadas correrán una sola ronda para definir a la barrilera más rápida de Costa Rica.

"Todas, las 50, correrán solamente una carrera; va a ser un evento de mucha emoción, de mucha adrenalina... la que haga el mejor tiempo en esa carrera se lleva nada más y nada menos que una montura totalmente nueva de Ecos Inversiones", indicó el experto en la disciplina.

Susanna Peña será parte del elenco de presentadores de ambos espacios, el digital y el televisivo, y destacó el impacto que ha tenido Toros Teletica en la visibilización de las barrileras:

"Para nadie es un secreto que las carreras de barriles han tenido un impulso y una exposición enorme de la mano de Teletica, que las incluyó en sus espacios de fin de año y en el 'Verano Toreado'. Contar ahora con un espacio en televisión nacional en un buen horario, un sábado en la noche, dedicado exclusivamente a estas mujeres talentosas y disciplinadas, es un motivo de orgullo".

Peña, quien se ha involucrado de cerca con el mundo de las barrileras, destacó la pasión y el sacrificio de las competidoras, así como la admirable conexión con sus caballos.

"Debo admitir que yo no sabía nada de carreras de barriles, pero de la mano de Marvin Hidalgo y Michael Blake fui aprendiendo poco a poco, hasta el punto de que ahora me emociono, grito, lloro y vivo la misma intensidad, que sé que todos en casa también están viviendo. Mi reconocimiento, como siempre, para las muchachas, para las vaqueras. Las admiro; son mujeres que se levantan muy temprano a entrenar, van a la escuela o al colegio, no dejan sus labores diarias ni profesiones", terminó la periodista.

El evento se transmitirá en Teletica.com desde las 9 a. m. hasta las 5 p. m., permitiendo a los espectadores seguir cada detalle de las eliminatorias y enviar mensajes de apoyo a las competidoras en tiempo real.

Para cerrar con broche de oro, Canal 7 transmitirá de 8 p. m. a 9 p. m. la competencia final entre las 50 clasificadas, donde solo una se coronará como “La más veloz de Teletica”.

La jornada promete emoción, adrenalina y momentos de alta tensión, con un equipo de narradores y presentadores de primera línea, incluyendo a Peña, Marvin Hidalgo y Michael Bleak, quienes estarán al frente para acompañar a los espectadores en cada giro, aceleración y victoria dentro de la arena.







