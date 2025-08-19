Teletica anuncia horarios de ‘Dragon Ball Z’ y ‘Caballeros del Zodiaco’ para este sábado

Ahora será posible revivir la eterna, pero atrapante batalla contra Freezer, o bien la emoción y el drama que viven los caballeros de bronce al enfrentar las 12 casas de los caballeros dorados. Los fanáticos del anime en Costa Rica recibieron una gran noticia, ya que Teletica Canal 7 transmitirá dos series icónicas: Los Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball Z.

Las aventuras de Seiya y sus amigos y de Gokú y las esferas del dragón se podrán revivir a partir de este 23 de agosto.

Ese día, los televidentes podrán sintonizar dos episodios de Dragon Ball Z, a las 5:30 p. m. y a las 6 p. m. Posteriormente, a las 6:30 p. m., habrá un capítulo de Caballeros del Zodiaco.



Pero el bloque de anime no termina ahí. En la noche, los “fiebres” tendrán más episodios, luego de la programación deportiva.

11 p. m. — Dragon Ball Z.



11:30 p. m. — Dragon Ball Z.



12 a. m. — Caballeros del Zodiaco.



12:30 a. m. — Caballeros del Zodiaco.

Los horarios de los próximos sábados se anunciarán oportunamente. Es importante indicar que todos los episodios son nuevos y tendrán continuidad.

Estas dos series no solo marcaron la infancia de millones de personas en el mundo, sino que también se convirtieron en referentes, con personajes, frases y batallas que siguen siendo parte de la memoria colectiva.

Además, continúan siendo un fenómeno cultural a nivel mundial, por lo que la iniciativa de Teletica busca conectar tanto con el público joven, como con aquellos que crecieron disfrutando de estos animes en los años 90 y 2000.

Los fanáticos ya cuentan los días para volver a vivir las aventuras de los Caballeros de Atenea y los Guerreros Z, esta vez con la emoción intacta y la pantalla nacional como escenario.