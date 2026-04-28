‘Ted Lasso’ vuelve: vea aquí el primer adelanto de la cuarta temporada

La comedia deportiva Ted Lasso, protagonizada por Jason Sudeikis, ya tiene fecha de regreso y trae un cambio importante en su historia. Sudeikis retomará su papel como el carismático entrenador, quien ahora asumirá un nuevo reto: dirigir un equipo femenino. La cuarta temporada se estrenará el 5 de agosto en Apple TV+.

El primer adelanto muestra el giro que tomará la trama. Ted regresa a Richmond para enfrentarse a su desafío más exigente hasta ahora: entrenar a un club femenino de segunda división. En este proceso, tanto él como el equipo deberán replantear su forma de ver el juego y aprovechar oportunidades que antes no contemplaban.

El avance también deja ver el regreso de personajes conocidos, aunque no todos reciben con entusiasmo la vuelta del entrenador al entorno del AFC Richmond. A pesar de las dudas iniciales, la conexión de Ted con el club y su estilo particular de liderazgo vuelven a ser eje central de la historia.

Welcome back coach! Ted Lasso returns August 5 on @AppleTV! pic.twitter.com/Rg52Pu0lbS — Tim Cook (@tim_cook) April 28, 2026

La nueva entrega incorporará rostros inéditos al reparto, entre ellos Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely, quienes se suman a una producción que busca renovar su narrativa sin perder su esencia.

Desde su debut en 2020, la serie se ha consolidado como una de las comedias más destacadas de la televisión reciente.

A partir del deporte, la historia ha explorado temas como el liderazgo, la empatía y la gestión emocional en contextos de alta presión. Su premisa original —un entrenador de fútbol americano sin experiencia en el balompié europeo que llega a dirigir un club inglés— permitió cuestionar modelos tradicionales de éxito y autoridad.

La serie completa está disponible en Apple TV+, donde figura como uno de los contenidos más populares del catálogo.