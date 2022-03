Técnico de video de Coldplay: "Ha sido mucho trabajo, finalmente está sucediendo"

Los técnicos de video del concierto de Coldplay están muy emocionados de presentarle a Costa Rica el trabajo que han preparado durante varios años.

Este medio se encontró con parte del staff del concierto, este viernes, en las afueras del Estadio Nacional.

"Somos parte de un equipo llamado North House Films y hemos estado trabajando con Coldplay durante muchos años. Hicimos el tour Head Full of Dreams y ahora hemos estado trabajando en Music of the Spheres, por los últimos años. Estamos súper emocionados. Ha sido mucho trabajo y, finalmente, está sucediendo", dijo Tom Bairstow en entrevista con Teletica.com.

Esta parte del equipo llegó al país hace varios días y ha estado realizando ensayos de luces y pantallas: la idea es que, este viernes y sábado, todo salga a la perfección.

North House Films, aparte de trabajar con Coldplay, hace trabajos visuales para Ferrari, BT, Beyoncé, IWC, the Super Bowl, Shawn Mendes, Take That, entre otros.



Bairstow espera regresar a Costa Rica para conocer sus montañas y sus selvas, no solo a trabajar.



Para más detalles, puede ver el video adjunto.