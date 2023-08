TDMAX le trae mucho fútbol y la gala final de Miss Costa Rica 2023

11 de agosto de 2023, 10:33 AM

Estos días están cargados de eventos: desde partidos de todas las categorías hasta la gala final de Miss Costa Rica 2023; por eso, le compartimos los más importantes para que no se los pierda por la app TDMAX.



El Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda ya está en instancias finales y en la aplicación podrá ver todos los partidos. Este viernes, se juegan los cuartos de final Japón vs. Suecia a la 1:30 a. m.; mientras que el sábado es el turno de Australia vs. Francia a la 1 a. m., e Inglaterra vs. Colombia a las 4:30 a. m.



Las semifinales se jugarán el próximo martes a las 2 a. m. y el miércoles a las 4 a. m.



El sábado, disfrute de la Liga Promerica Masculina con los partidos de Grecia vs. Sporting a las 3 p. m. y Herediano vs. ADG a las 8 p. m. Por otro lado, en el fútbol femenino se disputará el clásico provincial entre Herediano y LDA a las 3 p. m.



Sintonice el domingo a las 11 a. m. el partido entre Turrialba y Limón Black Star de Liga de Ascenso, y a las 4 p. m. el de Pérez Zeledón vs. LDA de Primera División.



El martes 15 de agosto inicia el Torneo de Copa con el encuentro entre Pérez Zeledón y Aserrí, a las 8 p. m. Este campeonato lo podrá ver completo por la app.



Para terminar, el miércoles 16 está lleno de eventos muy emocionantes. A la 1 p. m. disfrute de la Supercopa de Europa: Manchester City vs. Sevilla, que será transmitida por la señal de Teletica y, a partir de las 8 p. m., será la esperada gala de Miss Costa Rica 2023.



Si desea ver más información sobre lo que se transmite en TDMAX, ingrese a la aplicación y busque la sección de “Próximos eventos”, donde podrá ver toda la oferta de los próximos días.