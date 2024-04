Taylor Swift y Kim Kardashian: la historia de enemistad que quedó plasmada en una canción

La rivalidad entre Kim Kardashian y Taylor Swift quedó inmortalizada en una canción del nuevo álbum de Swift, que estrenó el pasado viernes.



La cantante estadounidense no fue nada discreta como las indirectas del sencillo, y hasta por el nombre de la canción thanK you alMee, que tiene en mayúscula las letras que forman el nombre de la empresaria, se puede entender de quién habla; según informó el medio TMZ.