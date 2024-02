Taylor Swift vibra a lo grande con el triunfo de su novio Travis Kelce en el Super Bowl

12 de febrero de 2024, 5:39 AM

Acompañada en el palco de una colección de amigas y famosos, Swift no se dejó uñas por morder hasta que el touchdown de Mecole Hardman a falta de tres segundos aseguraba el tercer título de los últimos cinco años a los Chiefs.

Era el momento más esperado por muchos aficionados que no solían seguir la liga de football americano (NFL) pero que se embarcaron en ella esta temporada para seguir el mediático romance

Bailes, abrazos y vasos vacíos

La diva del pop consiguió volar a tiempo a Estados Unidos después de actuar el sábado en Tokio en uno de los últimos conciertos de su gira 'The Eras Tour'.

Kelce, que había asegurado que no le pesaba la atención global por su noviazgo con Swift, enloquecía en la banda gritando y agarrando del brazo a su veterano entrenador Andy Reid.

"Joe Biden no hizo nada por Taylor, y nunca lo hará", escribió Trump en su red Truth Social. "No hay manera de que ella pudiera apoyar al corrupto Joe Biden, el peor y más corrupto Presidente en la Historia de nuestro País, y ser desleal con el hombre que le hizo ganar tanto dinero".

"Aparte de eso, me gusta su novio, Travis, aunque puede que sea un liberal y probablemente no me soporte", agregó.