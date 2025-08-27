Taylor Swift se compromete y Trump reacciona como nadie esperaba
Pese a su pasado de tensiones políticas, el expresidente elogió a la pareja en una inusual declaración durante una reunión de su gabinete.
Pese a su historial de tensiones políticas con la cantante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con un inesperado mensaje de buenos deseos hacia la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce, tras el anuncio de su compromiso.
Durante la séptima reunión de su gabinete, un periodista le consultó sobre la noticia. Lejos del tono crítico que ha utilizado en el pasado, Trump respondió de manera conciliadora.
“Les deseo mucha suerte. Travis Kelce es un gran jugador y creo que es un gran tipo, y Taylor es una persona estupenda”, afirmó, mostrando un tono conciliador que no se había visto en años anteriores.
La declaración de Trump genera interés por el pasado de enfrentamientos entre ambos. Todo comenzó en 2018, cuando Swift respaldó al candidato demócrata Phil Bredesen en las elecciones intermedias de Tennessee, en lugar de la republicana apoyada por Trump, Marsha Blackburn.
La pareja compartió imágenes de la propuesta, con Kelce de rodillas en un jardín decorado con flores blancas y rosas, y un anillo de diamante. Hasta el momento no se ha anunciado la fecha de la boda.
Este compromiso coincide con un momento intenso para ambos: Kelce se prepara para la nueva temporada de la NFL mientras Swift alista el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, programado para octubre.