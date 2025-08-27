Taylor Swift se compromete y Trump reacciona como nadie esperaba

Pese a su historial de tensiones políticas con la cantante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con un inesperado mensaje de buenos deseos hacia la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce, tras el anuncio de su compromiso.

Durante la séptima reunión de su gabinete, un periodista le consultó sobre la noticia. Lejos del tono crítico que ha utilizado en el pasado, Trump respondió de manera conciliadora.

​“Les deseo mucha suerte. Travis Kelce es un gran jugador y creo que es un gran tipo, y Taylor es una persona estupenda”, afirmó, mostrando un tono conciliador que no se había visto en años anteriores.

La declaración de Trump genera interés por el pasado de enfrentamientos entre ambos. Todo comenzó en 2018, cuando Swift respaldó al candidato demócrata Phil Bredesen en las elecciones intermedias de Tennessee, en lugar de la republicana apoyada por Trump, Marsha Blackburn.

Esto derivó en críticas públicas del entonces presidente hacia la cantante. Posteriormente, Taylor criticó abiertamente al gobierno de Trump en entrevistas y redes sociales, especialmente durante las protestas por el asesinato de George Floyd y en su apoyo a Joe Biden en la campaña presidencial de 2020. ​ El compromiso de Swift y Kelce, anunciado en Instagram, ha captado la atención de Estados Unidos entero. La pareja comenzó su relación tras un gesto romántico de Kelce durante la gira Eras de Swift en 2023, cuando le entregó una pulsera con su número de teléfono.



