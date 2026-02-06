Taylor Swift prioriza plataformas de pago y posterga estreno de ‘Opalite’ en YouTube
El video salió este viernes a través de Spotify Premium y Apple Music, debido a una disputa con Billboard.
El nuevo video musical de Taylor Swift, correspondiente a la canción Opalite, no llegará a YouTube de inmediato. La artista optó por estrenar el material de forma exclusiva este 6 de febrero en Apple Music y Spotify Premium, mientras que su publicación en la plataforma de videos se realizará hasta el domingo 8 de febrero.
La decisión responde a una estrategia comercial vinculada directamente a las listas de Billboard. Actualmente, las reproducciones provenientes de servicios de suscripción tienen un mayor peso en el conteo del Billboard Hot 100 que las visualizaciones en YouTube, donde gran parte del consumo se realiza mediante anuncios.
De acuerdo con analistas de la industria musical, retrasar el estreno en YouTube permite concentrar el consumo inicial en plataformas de pago, lo que incrementa las posibilidades de que la canción escale posiciones en sus primeros días, considerados clave para medir el impacto real de un lanzamiento.
El estreno exclusivo del videoclip en plataformas premium refuerza la imagen de la cantante como una de las figuras más influyentes del mercado, capaz de adaptar sus lanzamientos a las reglas cambiantes del streaming y del consumo musical global.