Taylor Swift prioriza plataformas de pago y posterga estreno de ‘Opalite’ en YouTube

El nuevo video musical de Taylor Swift, correspondiente a la canción Opalite, no llegará a YouTube de inmediato. La artista optó por estrenar el material de forma exclusiva este 6 de febrero en Apple Music y Spotify Premium, mientras que su publicación en la plataforma de videos se realizará hasta el domingo 8 de febrero.

La decisión responde a una estrategia comercial vinculada directamente a las listas de Billboard. Actualmente, las reproducciones provenientes de servicios de suscripción tienen un mayor peso en el conteo del Billboard Hot 100 que las visualizaciones en YouTube, donde gran parte del consumo se realiza mediante anuncios.

De acuerdo con analistas de la industria musical, retrasar el estreno en YouTube permite concentrar el consumo inicial en plataformas de pago, lo que incrementa las posibilidades de que la canción escale posiciones en sus primeros días, considerados clave para medir el impacto real de un lanzamiento.









Esta maniobra se da en medio de un debate creciente entre las plataformas de streaming y Billboard , luego de que una de las principales compañías del sector anunciara que retirará sus datos del sistema de medición a partir del 16 de enero de 2026, al considerar que el modelo actual favorece injustamente a los servicios de suscripción.





Pese a la polémica, Swift continúa consolidando su dominio en la industria. Su álbum The Life of a Showgirl debutó como número uno en el Billboard 200 , y Opalite ya se perfila como uno de los temas más exitosos del proyecto, solo por detrás de Fate of Ophelia.

El estreno exclusivo del videoclip en plataformas premium refuerza la imagen de la cantante como una de las figuras más influyentes del mercado, capaz de adaptar sus lanzamientos a las reglas cambiantes del streaming y del consumo musical global.



