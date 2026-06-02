Taylor Swift lanzará canción inédita para 'Toy Story 5'

La cantante estadounidense Taylor Swift formará parte de la próxima película de Disney y Pixar, Toy Story 5, con una canción original inspirada en el personaje de Jessie.



Swift anunció el lanzamiento de I Knew It, I Knew You, un tema compuesto y producido junto a Jack Antonoff para la nueva entrega de la exitosa franquicia animada.

La canción estará disponible en plataformas digitales a partir del 5 de junio.



El sencillo también integrará la banda sonora oficial de Toy Story 5, cuyo lanzamiento está programado para el 19 de junio, dos días después del estreno de la película en cines.



Como parte de la promoción, la artista habilitó la preventa de tres ediciones exclusivas en formato CD a través de su sitio web. Cada versión incluye el tema principal utilizado en la película, además de interpretaciones especiales en formato acústico y piano.



La producción marca un acercamiento a las raíces country de Swift. El tema toma inspiración de la historia de Jessie, personaje que debutó en Toy Story 2 y que tendrá un papel relevante en la nueva cinta.

El director y guionista de Toy Story 5, Andrew Stanton, destacó la participación de la cantante en el proyecto. Según explicó, la artista logró captar de inmediato la esencia del personaje y aportar una canción que encaja de manera natural dentro de la historia.

El anuncio llegó después de una campaña publicitaria desarrollada en varias ciudades del mundo. Durante los últimos días aparecieron carteles con las letras “TS” en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Toronto, Ciudad de México y Londres. La estrategia generó especulaciones entre los seguidores de la artista y de la saga cinematográfica.

​El regreso de los juguetes

En Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes enfrentarán un nuevo desafío relacionado con la tecnología. La historia presenta a Lilypad, una tableta electrónica que influirá en la forma en que Bonnie se relaciona con sus juguetes.

La película cuenta con las voces en inglés de Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack y Greta Lee. La dirección está a cargo de Andrew Stanton, con codirección de Kenna Harris. La producción es responsabilidad de Lindsey Collins.

Además, el compositor Randy Newman regresa para crear la música original de la quinta entrega de la franquicia.

Toy Story 5 llegará exclusivamente a los cines el 18 de junio de 2026.



