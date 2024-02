Taylor Swift busca récords en unos Grammy muy femeninos

Si "Midnights" de Swift gana el premio al álbum del año, sería la cuarta vez que la cantante y compositora de 34 años se alza con el galardón, todo un récord para esta artista, nombrada personaje del año por la revista Time, y omnipresente en los medios por su música y últimamente por su romance con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.



Actualmente, está empatada en la élite como la artista con más premios Grammy, junto a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.



El solicitado productor de Swift, Jack Antonoff, obtuvo seis nominaciones por su trabajo, sobre todo con ella y Del Rey, la cantante de pop barroco cuyo álbum "Did you know there's a tunnel under Ocean Blvd" le valió cinco nominaciones.



Y la banda sonora de la taquillera película "Barbie" también podría arrasar: la música de este efervescente éxito obtuvo 11 nominaciones para artistas como Eilish, Dua Lipa, la rapera Nicki Minaj y el actor Ryan Gosling.



Ice Spice también opta a un premio por su trabajo en Barbie, así como al artista revelación, que los observadores de la industria predicen que podría ganar tras un año excepcional en el que la burbujeante rapera del Bronx se convirtió en viral.



Joni, Billy, U2 en el escenario