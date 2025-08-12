Taylor Swift anuncia nuevo álbum pero mantiene misterio

El sitio web de la superestrella estadounidense del pop Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo álbum la madrugada del martes. Los discos de vinilo, casetes y CDs del nuevo álbum se enviarán a los clientes en Estados Unidos antes del 13 de octubre, sin precisar la fecha exacta.

"The Life of a Showgirl" llega tras "The Tortured Poets Department", del año pasado, anunciado durante los Grammy 2024 y lanzado durante su gira récord Eras, que recaudó más de 2200 millones de dólares en dos años y cinco continentes, convirtiéndose en la gira más taquillera de todos los tiempos.

La portada permanece como misterio

El podcast New Heights compartió posteriormente un vídeo de Swift abriendo una caja y sacando un vinilo difuminado.

"Este es mi nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl'", declaró.

Swift ha ganado 14 premios Grammy y cuatro premios al Álbum del Año. Su "Tortured Poets Department" batió récords con 2,61 millones de copias vendidas en su primera semana en Estados Unidos, liderando las listas de éxitos tanto en streaming como en vinilo.

La megaestrella de 35 años anunció su nuevo álbum tras recuperar los masters de sus seis primeros discos en una disputa legal con su antigua discográfica. El nuevo álbum de Taylor Swift sigue a su gira Eras, que recaudó 1.000 millones de dólares y se convirtió en la más lucrativa de la historia.