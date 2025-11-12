Tavo López: “Nunca me habían sacado con tanta amabilidad”

El periodista Gustavo López volvió a transmisiones internacionales en Curazao y, con él, regresaron los pachos a la televisión nacional.

Durante el programa Teletica Deportes Radio, López se encontraba con el también periodista Josué Quesada y el exfutbolista Jorge Alejandro Castro.

A los tres les llegaron a decir que se tenían que retirar del Ergilio Hato Stadium.

"Estábamos desde las 5:50 a. m. en el estadio, hicimos los pases de la matutina y no había nadie en el estadio, nos quedamos para el programa de radio y llegó Concacaf y luego un personero de la Federación de Haití, entiendo, y dio la orden", contó López. Y agregó: "Mandaron a una señora, María Trinidad, llegó con una sonrisa y a mí nunca me habían sacado con tanta amabilidad, súper buena gente y eso nos llamó la atención, al inicio pensé que estaba bromeando, muy buena gente la señora, llegó muy amable y yo pensé que estaba bromeando".

Al ser consultado por los pachos que le han sucedido al aire, Tavo afirmó que “qué te diré...”.

“¿Qué te diré, qué te puedo decir? Al final no me caí, cuando di una vuelta, lo que pasa es que di una vuelta de Juan Gabriel porque he estado viendo el documental, aunque no me caí y lo del estadio son cosas que me pasan siempre, no tengo explicación”, concluyó.

