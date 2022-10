Tapón y Dani Maro abrirán concierto de Daddy Yankee: “Es el papá de todos”

Por Luanna Orjuela Murcia | 11 de octubre de 2022, 15:57 PM

Los artistas nacionales Cristian Gómez, conocido como Tapón, y Dani Maro serán los teloneros del puertorriqueño Daddy Yankee en sus próximos conciertos en el Estadio Nacional, los días 22 y 23 de octubre.

La productora Arceyut Producciones confirmó que la elección de estos cantantes hará que sea un espectáculo impresionante, sobre todo tratándose de la gira de despedida del artista boricua.

Tapón, cantante de reggae, abrió el primer concierto del 'Big Boss' en el país, en 2006, y ahora le toca despedir su carrera en este show.

"Me siento muy contento y muy agradecido. Tengo agradecimiento a la producción y a la gente porque siento muy buena vibra desde esta mañana. Mucha gente contenta de que yo estaré allí, me siento muy bendecido", dijo a Teletica.com.

En el Flow Fest, el pasado 25 de junio, ambos artistas tuvieron la oportunidad de compartir escenario y lo harán nuevamente, pero para abrirle a 'El Cangri'.



"Tengo la fe de que el público perciba de buena manera la presentación y que me reciban con mucho cariño y respeto. Pero siempre está la incertidumbre de cómo van a reaccionar, ojalá se dejen llevar en el viaje del reggae de la vieja escuela", agregó Tapón.

Tapón es un pionero en la música urbana en Costa Rica, ya que fue el primero en "pegar" una canción. Desde 1998, está activo con su primer álbum, Ahora sí.

Sobre compartir con Dani Maro, dijo: "Yo estoy muy contento de que vengan nuevas generaciones y ojalá la gente los apoye, incluso aún más de lo que lo han apoyado a uno".

El reggaetonero Dani Maro, por su parte, fue telonero en el último show de Daddy Yankee en Costa Rica, en el 2018.

“El agradecimiento y gratitud es la clave. Yo le abrí a Daddy Yankee, salí de primero y no habían abierto ni las puertas y estaba ahuevado. Ahora pasaron los años y Dios no se olvida de lo que uno trabaja por esto y la constancia hace que yo cante cinco minutos antes que Daddy Yankee", resaltó el joven artista.

Dani Maro también está feliz de compartir escenario con Tapón, ya que siempre lo ha apoyado en su carrera. Ahora, hasta harán una colaboración con la canción Vive con él.



"Daddy Yankee es el papá de todos. Es una tarima internacional muy pesada, hay que hacer las cosas bien y el compromiso es bastante fuerte. Gracias a Dios me he preparado para esto. El público tico no es fácil, pero sabe cuando hay talento y pasión", concluyó Maro.

Además de las presentaciones musicales, se contará con el show titulado "Como antes", a cargo de Choché Romano, Jair Cruz y El Tigre Tony.



Los ticos respondieron muy bien al llamado de 'El Cangri', ya que la primera fecha del sábado 22 de octubre está completamente vendida y para la segunda fecha, el domingo 23 de octubre, quedan muy pocas entradas disponibles en todas las localidades, excepto graderías norte y sur. Puede comprarlas ingresando al sitio web www.publitickets.com.

