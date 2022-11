Tapado Vargas cuenta cómo la música lo salvó y lo inspiró a sanar a otros

"Yo lo empecé a hacer (sonoterapia) porque yo dije que la música me había salvado a mí. Me salvó de adolescente de muchas situaciones que después vi en compañeros míos, como la drogadicción, como el no saber qué hacer en la vida o el empezar a estudiar algo que no querían. Yo en la música encontré mi pasión, mi motivación y mi propósito", afirma Carlos 'Tapado' Vargas.