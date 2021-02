Tapado le ayuda a encontrar el balance con la sonoterapia

Tapado Vargas, músico nacional, abrió un espacio en Tibás para las personas que desean encontrar el balance y la armonía.



Con la sonoterapia, sanación pránica, sistema acutonics, aromaterapia y mucho más, el percusionista de Malpaís desea ayudar a lograr el equilibrio a nivel físico, mental, emocional y espiritual.

“Yo siempre he dicho que la música me salvó a mí, me curó de muchas cosas de la adolescencia y niñez y me dio una oportunidad de carrera, y eso me llevó a tomar conciencia de lo que pasaba con las emociones de las personas cuando uno tocaba", explicó Tapado.

"Después conocí al doctor Vladimir Carazo y hablando de todas estas cosas, de la sanación, yo tenía esa inquietud de ayudar a las personas con la música, y él me acercó al sistema acutonics, que trabaja sobre los meridianos de la medicina china, en vez de agujas nosotros ponemos diapasones, pequeños instrumentos temperados con frecuencias específicas, para llegar al sistema nervioso, órganos y huesos", amplió el artista.

"Después me metí en sonoterapia, que abarca los procesos de curación a través del sonido. Se usan tazones, gongs, frecuencias cerebrales que estimulan el sistema nervioso a un balance. Yo he venido estudiando esto y sanación pránica, este está avalado por la OMS, es un sistema energético que está en todos los países. Hacemos una mezcla de sonido, aromaterapia, escucha atenta y lo anterior mencionado", agregó.

En las sesiones, el músico abarca tanto lo físico como lo emocional. Por ejemplo, tiene casos de pacientes con hernias discales hasta pacientes que sufren de estrés.

La primera sesión dura dos horas: por una hora se escucha a la persona y se le explica qué se hará y en la segunda hora se realizan las terapias. Si la persona necesita regresar, se le haría únicamente una hora de terapia.

Tapado tiene 40 años de ser músico: 31 años con la agrupación Éditus y 21 años con Malpaís. Además, tiene más de 20 años de ser terapeuta.

Si desea reservar una sesión, puede escribir al WhatsApp 8391-4744.