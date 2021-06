Talentosas mujeres ganaron la sexta gala de 'Nace una Estrella'

Dos talentosas mujeres fueron las ganadoras de la sexta gala del programa 'Nace una Estrella'. Se trata de Priscilla Díaz en la categoría de adultos y de Sarita en la categoría de niños.

Priscilla Díaz

Priscilla, de 25 años, cantó este domingo la canción "Falsas esperanzas" de Christina Aguilera.

Gracias a su grandiosa interpretación obtuvo la primera calificación perfecta de esta temporada, o sea, recibió un 10 de parte de todos los jueces. Sin embargo, los profesores le dieron un 9.

"Súper emocionada, a mí siempre me pasa que cuando me dan una noticia tan buena, me paralizo. Pero ya aquí en la casa me siento súper emocionada y más porque era una canción que me costaba mucho, yo sentía que iba a hacer un ridículo, porque es muy alta, pero las canciones que más miedo se tiene, más esfuerzo se pone", dijo la ganadora.