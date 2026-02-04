Talento costarricense llega a la élite del K-pop mundial en Corea del Sur

Costa Rica logró un hito histórico al formar parte de la edición más exclusiva del Changwon K-Pop World Festival, una competencia internacional organizada por la cadena coreana KBS en conjunto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur y sus embajadas alrededor del mundo.

El evento, que se realiza de forma continua desde 2011 (con excepción de 2020), reúne a representantes de distintos países en una competencia cultural centrada en el K-pop.

La fase final se desarrolla en la ciudad de Changwon y es transmitida por televisión nacional en Corea del Sur, además de estar disponible posteriormente en plataformas como YouTube.

En esta edición, solo cuatro países fueron seleccionados para participar en la etapa presencial, convirtiéndose en la edición con menor número de finalistas en la historia del festival. Costa Rica fue uno de ellos.

¿Cómo funciona la competencia?

El formato del Changwon K-Pop World Festival consta de varias etapas. Cada país realiza primero una competencia nacional con aproximadamente 20 presentaciones. De ahí se seleccionan las tres propuestas que avanzan en esta etapa virtual, enviada directamente a Corea del Sur.

A partir de esa fase, la organización decide cuántos países clasifican a la final presencial, sin un número fijo previamente establecido.

Esta es la segunda vez que Costa Rica participa en el festival. La primera fue en 2013, cuando Johnny Howell representó al país como solista en la categoría de canto.

En esta ocasión, Costa Rica participó por primera vez con un grupo y en la categoría de baile. La representación estuvo a cargo de cinco integrantes de Power Dance Studio, incluyendo a sus directores:

Kendall Montenegro (Kley)

Mariana Vallejos (Mayi)

Victoria Ureña (Vic)

Christopher Mendoza (Chris)

Julissa Jarquín (Juls)

Experiencia en Corea del Sur

Además de competir, los participantes formaron parte de un programa que incluyó entrenamientos intensivos, actividades culturales y visitas a distintos puntos turísticos e históricos del país asiático.

Como parte de la agenda oficial del festival, los representantes de los distintos países realizaron una colaboración artística junto al grupo idol 8TURN, interpretando covers de canciones icónicas del K-pop como Growl de EXO, I Need U de BTS y Sorry Sorry de Super Junior.

El material de estas presentaciones, así como de la participación costarricense, se encuentra disponible públicamente en YouTube, lo que ha permitido que la experiencia tenga alcance global.

Vea aquí la representación tica en el festival:

La clasificación de Costa Rica entre los cuatro finalistas consolida el crecimiento del movimiento K-pop en el país y posiciona al talento nacional en una de las plataformas culturales más relevantes del género a nivel internacional.