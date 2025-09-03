‘Superman’ de James Gunn volverá a la pantalla grande
El director de cine confirmó que producirán ‘Man of Tomorrow’, la nueva película del superhéroe de Criptón, filme que ya tiene fecha de estreno.
El universo cinematográfico de DC Studios sigue tomando forma. James Gunn, codirector ejecutivo del estudio, anunció este miércoles el lanzamiento de la próxima cinta de Superman, titulada Man of Tomorrow, cuyo estreno mundial está programado para el 9 de julio de 2027.
La noticia llega apenas dos meses después del debut de Superman, protagonizada por David Corenswet, que se convirtió en la producción de superhéroes más taquillera del año al superar los $611 millones en la recaudación global, según la prensa internacional.
El anuncio fue acompañado de una ilustración donde se observa a Superman frente a Lex Luthor, encarnado por Nicholas Hoult, quien en esta ocasión portará la emblemática armadura verde y morada que hasta ahora solo había aparecido en los cómics.
La agenda de estrenos de DC Studios coloca Man of Tomorrow entre dos producciones clave: llegará tras Supergirl, con Milly Alcock en el papel principal y prevista para 2026, y antes de The Batman Parte II de Matt Reeves, programada para octubre de 2027.
Aunque Gunn aclaró que la historia no debe interpretarse como una secuela directa, sí confirmó que Superman tendrá un papel central.
"No es Superman 2”, precisó en respuesta a las dudas de los seguidores.
El lanzamiento de la primera entrega generó debate político luego de que Gunn describiera la trama como una metáfora sobre la experiencia migrante.
Sin embargo, la crítica especializada celebró el filme. The Independent destacó que “el reboot de Superman de James Gunn hará que vuelva la fe en las películas de superhéroes”, otorgándole cuatro estrellas.