‘Superman’ de James Gunn volverá a la pantalla grande

El universo cinematográfico de DC Studios sigue tomando forma. James Gunn, codirector ejecutivo del estudio, anunció este miércoles el lanzamiento de la próxima cinta de Superman, titulada Man of Tomorrow, cuyo estreno mundial está programado para el 9 de julio de 2027.

La noticia llega apenas dos meses después del debut de Superman, protagonizada por David Corenswet, que se convirtió en la producción de superhéroes más taquillera del año al superar los $611 millones en la recaudación global, según la prensa internacional.

El anuncio fue acompañado de una ilustración donde se observa a Superman frente a Lex Luthor, encarnado por Nicholas Hoult, quien en esta ocasión portará la emblemática armadura verde y morada que hasta ahora solo había aparecido en los cómics.