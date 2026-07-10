'Supergirl': Participe y gane productos oficiales de la nueva película de DC Comics

La aventura de Supergirl continúa fuera de las salas de cine. Además de su próximo estreno en plataformas digitales, los seguidores de la heroína de DC podrán participar en una dinámica para ganar productos oficiales de la película.



La producción, protagonizada por Milly Alcock, confirmó que llegará al streaming el 28 de julio de 2026 a través de plataformas digitales como Apple TV, Prime Video, VUDU y Google Play.

La decisión se anunció pocas semanas después de su estreno en cines, luego de una recaudación inferior a las expectativas de Warner Bros. y DC Studios.

Supergirl llegará el 28 de este mes a plataformas digitales.



Ya no es triste, ahora es gracioso. pic.twitter.com/AUwM1ZcCNc — Qenk (@elgranqenk) July 6, 2026

La cinta narra la historia de Kara Zor-El, prima de Superman, quien emprende un viaje por el espacio junto a la joven alienígena Ruthye. Durante la misión, ambas enfrentan peligros y buscan hacer justicia, mientras la protagonista descubre el verdadero alcance de sus poderes y fortalece su identidad como heroína.

Aunque la película recibió opiniones divididas por parte de la crítica, varios especialistas destacaron la actuación de Milly Alcock y la propuesta de ofrecer una versión diferente del personaje.

Ahora, los seguidores de Supergirl tendrán la oportunidad de llevarse un recuerdo oficial de la película:









