‘Supergirl’ abre nueva era en DC: estreno, historia y claves de la película

La reconstrucción del Universo DC avanza con una de sus apuestas más ambiciosas. Supergirl será la segunda película del nuevo DCU, liderado por James Gunn y Peter Safran, y llegará a los cines el 26 de junio de 2026, con una versión más oscura, emocional y madura de Kara Zor-El, concebida como un pilar narrativo del Capítulo 1: Dioses y Monstruos.



DC Studios ha dejado claro que el proyecto ocupa un lugar prioritario dentro de su nueva estrategia. Gunn ha supervisado de cerca la producción y ha manifestado públicamente su entusiasmo por una película que no solo amplía el universo, sino que redefine a uno de sus personajes más icónicos. Lejos de una historia de origen tradicional, la cinta propone una epopeya espacial con identidad propia.



Según medios internacionales, la trama toma como base el celebrado cómic Supergirl: Woman of Tomorrow, de Tom King y Bilquis Evely. En esta adaptación, Kara Zor-El se presenta como una heroína marcada por la pérdida y la frustración, que carga con el peso de haber sobrevivido a la destrucción de Kriptón y de vivir a la sombra de Superman. La historia comienza con la protagonista celebrando su cumpleaños en un bar espacial, donde conoce a Ruthye, una joven alienígena que le pide ayuda para vengar el asesinato de su padre a manos del cazarrecompensas Krem de las Colinas Amarillas.



Ese encuentro desencadena un viaje por la galaxia en el que Supergirl y Ruthye forjan un vínculo profundo mientras se enfrentan a una búsqueda de venganza atravesada por la violencia, el dolor y la rabia contenida. El relato apunta a un tono más adulto y reflexivo, con una protagonista que cuestiona su lugar en el universo y su propio legado.



El papel de Kara Zor-El estará a cargo de Milly Alcock, conocida por su trabajo en La casa del dragón. Según adelantó Gunn, esta encarnación será muy distinta a las vistas anteriormente en televisión y cine, con una personalidad más intensa y menos idealizada. El reparto lo completan Matthias Schoenaerts como el antagonista Krem, Eve Ridley en el rol de Ruthye, David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham como Alura y Jason Momoa como Lobo. Krypto, el perro de Supergirl, también tendrá una presencia relevante en la historia.



El guion fue escrito por Ana Nogueira, quien debuta como guionista de largometrajes y cuyo trabajo fue calificado por Gunn como una sorpresa que superó las expectativas del estudio. La dirección está en manos de Craig Gillespie, responsable de títulos como Yo, Tonya y Cruella, una elección que refuerza la intención de mostrar a Supergirl como un personaje fuerte, pero emocionalmente complejo.



El primer tráiler se dio a conocer el 11 de diciembre y anticipa el tono del filme con la canción Call me de Blondie como acompañamiento musical. En las imágenes se muestra a Kara recorriendo el espacio junto a Krypto, hasta verse envuelta en una tragedia que la empuja a una cruzada personal.

Vea aquí el tráiler completo:

James Gunn ha señalado que Supergirl tendrá ciertos elementos que recuerdan al espíritu aventurero de Guardianes de la Galaxia, especialmente en su dimensión espacial, aunque subrayó que no se trata de una propuesta similar, sino de una pieza única dentro de un universo en expansión.

Con esta película, DC Studios busca consolidar a Supergirl como una figura central del nuevo DCU y sentar las bases del rumbo creativo que seguirá la franquicia en los próximos años.

