Suceso toca a periodista de televisión: “La inseguridad nos ganó la batalla”

El impacto de la violencia que golpea al país tocó de cerca al periodista de Telenoticias, Jason Ureña, quien expresó su dolor ﻿por el asesinato de Zuriely Guevara, una excompañera de colegio, fallecida este lunes en barrio La Colina, en Limón.

“Lamento mucho el asesinato de Zuriely, excompañera del colegio. Una víctima colateral más. Su ‘pecado’ fue estar en la acera frente a su casa, donde se supone que estamos seguros. A plena luz del día”, expresó Ureña en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El comunicador criticó la falta de acciones efectivas para frenar la ola de criminalidad que afecta a comunidades como la limonense.

​“La inseguridad nos ganó la batalla, mientras los responsables de pararla no se ponen de acuerdo. Y nosotros, la ciudadanía, ponemos las víctimas, porque nada es tan falso como que ‘se están matando entre ellos’”, agregó.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el ataque iba dirigido a varias personas que realizaban trabajos en la zona, cuando dos sujetos en motocicleta abrieron fuego. Durante el tiroteo, dos de los proyectiles alcanzaron a Guevara, de 30 años, quien murió en el sitio.

En la escena se recolectaron múltiples indicios balísticos y, por ahora, no hay personas detenidas. El caso continúa bajo investigación para esclarecer el móvil y dar con los responsables.

Guevara era enfermera del Hospital Tony Facio de Limón y trabajaba para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde enero de 2020. Además, contaba con estudios en Obstetricia y Salud Materno Infantil. Su inesperada muerte generó conmoción entre familiares, colegas y allegados, quienes le dedicaron mensajes de despedida y exigieron justicia.