La banda estadounidense de heavy metal, Stryper, viene a Costa Rica en su gira de 35 de años. Se presentará el 8 de octubre en Pepper's Club.

"Tras largas negociaciones con la banda y múltiples escuchas de nuestra escena, hemos podido concretar la tan esperada segunda visita de estos gigantes americanos, en el marco de lo que será su gira de 35 aniversario, gira en la cual únicamente interpretarán sus mayores éxitos a lo largo de toda su carrera", explicó Black Line Productions.

Los creadores de himnos musicales que sonaban en MTV y otros medios, como Free, To Hell with the Devil, Calling on you, entre muchos otros, empezarán su show a las 8 p. m.

"Promete ser algo inolvidable y estamos seguros que será un evento muy diferente al que estamos acostumbrados con publico muy diverso, lo cual promete será una noche con un espectacular sold out", agregó la productora.

Las entradas estarán disponibles, tentativamente, el miércoles 1° de junio. Los puntos de venta autorizados son: Tiendas Insomnio, Specialticket.net, Servimás, Tattoo Blackline (Tibás) y Librería Rojas (Cartago). Los precios de las entradas son ₡28.000 (general) y ₡39.000 (VIP).

Los precios no incluyen los cargos de servicio, que son ₡1.000 en tienda y ₡3.000 en Specialticket.net.