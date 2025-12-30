'Stranger Things' se despide: vea aquí el tráiler del final de la serie

A pocas horas del estreno del capítulo final de Stranger Things 5, Netflix lanzó el tráiler del episodio 8 y dejó un mensaje claro para su audiencia: la batalla definitiva contra Vecna gira en torno a Once, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown.

El adelanto no solo eleva la expectativa, sino que redefine el foco narrativo de una historia que comenzó en 2016 con la desaparición de Will Byers en el pequeño pueblo de Hawkins.



Desde su primera temporada, Stranger Things construyó su universo entre la amistad, el horror y la nostalgia ochentera, con el Mundo del Revés como amenaza constante. Sin embargo, el nuevo tráiler subraya que el verdadero corazón de la serie ha sido la evolución de Once: una niña despojada de su infancia, utilizada como experimento y obligada a crecer entre el dolor y el poder.



En las breves escenas reveladas, Jim Hopper le pide a Once que luche “una última vez”, consciente de que sus habilidades psíquicas serán determinantes en el enfrentamiento final contra Vecna.

El discurso del personaje apela a todo lo vivido: los abusos, la manipulación y las pérdidas que marcaron su camino. El mensaje es contundente y emotivo: luchar no solo para vencer al mal, sino por los días que vendrán después.

Vea aquí el tráiler:





¿A qué hora se estrena el final en Costa Rica?



El episodio 8, que marca el final definitivo de Stranger Things, estará disponible en Costa Rica el 31 de diciembre a las 6 p.m., una forma poco convencional —pero muy esperada— de despedir el año para los seguidores de la serie.



Puede disfrutar de las cinco temporadas y del episodio final a través de Netflix.