Stephen King es el autor más censurado en escuelas de EE. UU.

Un nuevo informe sobre la prohibición de libros en las escuelas estadounidenses revela que Stephen King es el autor con mayor probabilidad de ser censurado, y el país se encuentra dividido entre los estados que restringen activamente obras y aquellos que intentan limitar o eliminar las prohibiciones.

El informe "Vetado en EE. UU." de PEN America, publicado el miércoles, registra más de 6.800 casos de libros retirados temporal o permanentemente para el año escolar 2024-2025. La nueva cifra es inferior a las más de 10.000 del año escolar 2023-2024, pero sigue estando muy por encima de los niveles de hace unos años, cuando PEN ni siquiera consideró necesario elaborar un informe.

Alrededor del 80 % de estas prohibiciones se originaron en tan solo tres estados que han promulgado o intentado promulgar leyes que exigen la retirada de libros considerados objetables: Florida, Texas y Tennessee. Mientras tanto, PEN encontró pocos o ningún caso de retirada en varios otros estados, entre ellos Illinois, Maryland y Nueva Jersey, entre aquellos con leyes que limitan la autoridad de las bibliotecas escolares y públicas para retirar libros.

"Cada vez más, se trata de una historia de dos países", afirma Kasey Meehan, directora del programa Libertad para Leer de PEN y autora del informe del miércoles. "Y no se trata solo de estados republicanos y demócratas. En Florida, no todos los distritos escolares respondieron a las peticiones de prohibir libros. Se pueden encontrar diferencias entre condados". Los libros de King fueron censurados 206 veces, según PEN, con "Carrie" y "The Stand" entre las 87 obras afectadas.

"Naranja Mecánica" y prohibida

La obra más prohibida de cualquier autor fue el clásico distópico de Anthony Burgess de la década de 1960, "La Naranja Mecánica", para el cual PEN detectó 23 retiros. Otros libros y autores que se enfrentan a importantes restricciones incluyen "Sold" de Patricia McCormick, "Forever" de Judy Blume y "Breathless" de Jennifer Niven, así como numerosas obras de Sarah J. Maas y Jodi Picoult.

Entre las razones que se suelen citar para retirar un libro se encuentran temas LGBTQ+, representaciones raciales y pasajes con violencia y violencia sexual. Una tendencia que, según PEN, se ha intensificado: miles de libros fueron retirados de los estantes anticipando la presión comunitaria, política o legal, en lugar de responder a una amenaza directa.

"Esto funciona como una forma de 'obedecer la orden'", dice el informe, "arraigada en el miedo o simplemente en el deseo de evitar temas que podrían considerarse controvertidos". El informe de PEN surge en medio de continuos esfuerzos de censura no solo por parte de los estados y activistas conservadores, sino también del gobierno federal.

Censura de lobby militar

El Departamento de Educación puso fin a una iniciativa del gobierno de Biden para investigar la legalidad de las prohibiciones y ha calificado todo el asunto de "engaño". Las cifras de PEN incluyen la retirada por parte del Departamento de Defensa de cientos de libros de las bibliotecas escolares de primaria y secundaria para familias militares como parte de una campaña general contra las iniciativas de DEI y el pensamiento "antiamericano".

En Florida, donde más de 2.000 libros fueron prohibidos o restringidos, un puñado de condados fueron responsables de muchas de las retiradas de King: Decenas de libros fueron retirados el año pasado como parte de una revisión para determinar si cumplían con las leyes estatales.

"Sus libros suelen ser retirados de los estantes cuando se busca retirar títulos 'para adultos' o libros con 'contenido sexual'. Estas prohibiciones prohíben abrumadoramente el contenido LGBTQ+ y los libros sobre raza, racismo y personas de color, pero también afectan a títulos como los libros de Stephen King", afirma Meehan.