Spotify Wrapped 2024: ¿Por qué usuarios aseguran que no refleja su gusto musical?

Spotify Wrapped es una característica que la plataforma de música en streaming ofrece a sus usuarios al final de cada año. A través de un análisis de los datos de escucha de cada usuario, Wrapped crea una serie de resúmenes, destacando a los artistas, canciones y géneros que más se han reproducido durante el año. Este informe no solo sirve como un recordatorio nostálgico de la música que ha acompañado a los usuarios, sino también como una forma de descubrir nuevas tendencias globales en la música.



Sin embargo, en esta edición de 2024, el Wrapped no ha estado exento de controversias. Miles de usuarios se han quejado en redes sociales, acusando a la plataforma de manipular los resultados, e incluso han especulado sobre el uso de tácticas poco transparentes, como "vender" los lugares de artistas y canciones más escuchadas.



Una de las críticas más destacadas gira en torno a la inclusión de Bad Bunny en los resúmenes de usuarios que habían bloqueado al cantante. El popular reguetonero, uno de los artistas más escuchados en la plataforma, apareció de forma inesperada en las listas de quienes habían decidido no escuchar su música, lo que ha generado sospechas de manipulación de los resultados.

bad bunny tiene el wrapped compradisimo y no pienso discutirlo (no escuché ni 1 sola canción de él, lo tengo restringido) pic.twitter.com/qbz3NJ0KUi — valsi.mp3 (@v_fernandezr) December 4, 2024



Además, el diseño también ha sido objeto de críticas. Muchos usuarios señalaron que la interfaz y la presentación de los resúmenes era más simple y menos interactiva que la de ediciones anteriores. En comparación con el de 2023, algunos aseguran que faltaban categorías clave y detalles que solían ofrecer una visión más completa de sus hábitos musicales.

Otro factor que podría explicar por qué el Wrapped 2024 no refleja con precisión lo que los usuarios realmente escuchan es el hecho de que la plataforma no registra las canciones o listas de reproducción descargadas para escucharlas sin conexión.

Muchos usuarios prefieren descargar sus canciones favoritas para ahorrar datos o escuchar música cuando no tienen acceso a Internet, y estas reproducciones no se cuentan. Como resultado, es posible que gran parte de lo que realmente se escucha durante el año no se refleje en el resumen, especialmente si el usuario ha hecho un uso frecuente de esta opción. Esta omisión podría contribuir a que se muestre una imagen parcial o distorsionada de los hábitos musicales de los usuarios.

El desempeño de Spotify Wrapped 2024 ha dado lugar a rumores sobre posibles causas internas dentro de la compañía. Aunque la plataforma no ha dado explicaciones oficiales, algunos usuarios han apuntado a un factor importante: los recientes despidos masivos en Spotify.



En enero de 2024, Spotify anunció un recorte de personal que afectó a 1,500 empleados, un 17% de su fuerza laboral. Según el CEO de la compañía, este ajuste se realizó para reducir costos y aliviar la carga laboral. Sin embargo, algunos señalan que la salida de tantos trabajadores podría haber tenido un impacto negativo en la calidad y funcionamiento de funciones clave como Spotify Wrapped, una de las herramientas más populares entre los usuarios.



Aunque la plataforma no ha ofrecido respuestas claras, los rumores sobre los despidos y el impacto en las operaciones de Spotify sugieren que estos problemas podrían estar relacionados con la reestructuración interna de la compañía. Solo el tiempo dirá si estas quejas afectarán la reputación de Wrapped en los años venideros.