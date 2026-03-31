Sparta y No Fun At All lideran agenda de conciertos de Stand Up en segundo semestre

La productora Stand Up anunció una serie de conciertos internacionales para el segundo semestre del año, con presentaciones de Sparta y No Fun At All como principales atractivos.

El primer evento confirmado será el 21 de agosto, cuando Sparta se presente por primera vez en Costa Rica, en un concierto que se realizará en Amón Solar.

La banda estadounidense surgió en 2001 tras la separación de At The Drive-In y está integrada por Jim Ward, Matt Miller y Neil Hennessy. A lo largo de su trayectoria ha lanzado discos como Wiretap Scars, Porcelain y Trust the River.





Para este concierto también se contará con la participación de bandas nacionales como The Movement In Codes, Sin Caer y La Versión Extendida de Las Cosas.

Por su parte, el 9 de octubre será el turno de No Fun At All, que llegará al país junto a Authority Zero para una presentación en el mismo recinto.





La agrupación sueca, fundada en 1991, es una de las referencias del punk rock melódico y cuenta con una amplia discografía que incluye trabajos como Out of Bounds, State of Flow y Grit.

El concierto contará además con la participación de la banda nacional Punkzoña como acto invitado.

Finalmente, otra banda que regresa a los escenarios ticos es A Wilhelm Scream, quienes se presentarán en noviembre, junto a Nomat.



