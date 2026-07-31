Soy Luna regresa en concierto tras 10 años de su último 'show' en Costa Rica

El elenco de la querida serie de Disney Soy Luna volverá a los escenarios después de una década con Soy Luna Tour, El Último Show. La gira llegará a Costa Rica el próximo 29 de octubre con una presentación en el Anfiteatro Imperial, en Parque Viva.



Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes con tarjetas American Express el jueves 30 de julio, a partir de las 10 a. m. La segunda preventa será el viernes 31 de julio, desde las 10 a. m., para tarjetas BAC. Cada transacción permitirá comprar un máximo de cinco boletos.

La venta general comenzará el sábado 1.° de agosto. Todas las entradas estarán disponibles por medio de eticket.cr.



El espectáculo reunirá nuevamente a varios de los protagonistas más recordados de la serie. Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto encabezarán el show junto a un grupo de bailarines.



El repertorio incluirá las canciones más conocidas de Soy Luna. También tendrá temas de la nueva temporada de la producción de Disney+. El espectáculo busca conectar con los seguidores de la serie y ofrecer una experiencia basada en la música y los recuerdos de sus protagonistas.



El anuncio de la gira coincide con el regreso de la historia a la pantalla. Soy Luna: Volver a rodar se estrenará el 24 de julio en Disney+. Las tres primeras temporadas ya están disponibles en la plataforma de streaming.



La gira también visitará Buenos Aires y Córdoba, en Argentina; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en México; Bogotá, en Colombia; Santo Domingo, en República Dominicana; Santa Cruz de la Sierra y La Paz, en Bolivia; Guayaquil y Quito, en Ecuador; Montevideo, en Uruguay; Lima, en Perú; y Santiago, en Chile.



Los seguidores pueden conocer más detalles sobre las fechas y novedades en las cuentas oficiales del tour en Instagram y TikTok: @soylunaultimotour.



La producción de Soy Luna Tour, El Último Show está a cargo de Golden Peak Live Entertainment.

