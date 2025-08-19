‘Soltera y desesperada’: la comedia que retrata la búsqueda del amor

Colaboración: Vinicio Hernández Campos.

La obra Soltera y desesperada se presenta todos los jueves de agosto y setiembre en el Teatro El Triciclo, a las 8 p. m., con una propuesta divertida y cargada de interacción con el público.

La puesta en escena aborda, entre bromas y risas, una realidad que viven muchas mujeres en el mundo: el dilema entre el típico hombre machista y el “buena gente”.

“Soltera y desesperada es el manual no autorizado y completamente fallido de lo que no debes hacer para encontrar al hombre de tu vida”, contó a Teletica.com Bernardo Barquero, productor de la obra.

La comedia se ha ganado el cariño del público por su tono irreverente y su capacidad de conectar con experiencias cotidianas, en un ambiente relajado y que, según Barquero, tiene mucha interacción con el público. Al final, también deja un mensaje entre los asistentes.

Las entradas están disponibles en línea a través del sitio oficial: www.teatroeltriciclo.com.