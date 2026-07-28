"Solo quieres quedar embarazada": la fuerte acusación contra pareja de Lamine Yamal

Inés García, influencer española y pareja del futbolista Lamine Yamal, se vio envuelta en una fuerte polémica luego de que una cuenta de Instagram, que aparentemente es de su exnovio, publicó un comunicado en su contra.

El mensaje la acusa de estar con el jugador del Barcelona por interés económico y no por amor. El texto se atribuyó a Gonzalo Torres, según información del diario 20minutos, quien supuestamente habría mantenido una relación con la influencer.

El presunto mensaje, publicado a través de una historia de Instagram, detallaba lo siguiente:

“Me tomé todo lo que pasó entre nosotros como un hombre y nunca dije mucho. Pero ahora andas por ahí diciendo que no estábamos enamorados, que solo era tu amigo. ¿Por qué haces todo esto? ¿Porque te crees una celebridad con 2 millones de seguidores en Instagram? La vida no termina aquí. No lo amas, solo quieres quedar embarazada y atraparlo con la manutención del niño. Espero que se dé cuenta a tiempo”.





Tras el revuelo generado, el círculo cercano a la influencer desmintió la publicación y aclaró que el supuesto exnovio, en realidad, era solo un amigo y que la cuenta que difundió el mensaje se hacía pasar por él sin su consentimiento.

El periodista Javi Hoyos también se refirió al tema en un video compartido en sus redes sociales, en el que explicó que había confirmado esta información directamente con personas cercanas a la joven de 21 años.



Por el momento, ni la joven ni el jugador del FC Barcelona se han referido directamente a la polémica, mientras medios internacionales de farándula siguen haciéndole eco a la información.