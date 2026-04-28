"Solo fue el inicio": HBO Max anuncia secuela de 'The Big Bang Theory'

El universo de The Big Bang Theory se expande con una nueva serie derivada que ya tiene fecha de estreno confirmada en México. La producción, titulada Stuart Fails to Save the Universe, llegará en julio de 2026 a la plataforma HBO Max, marcando el regreso de varios personajes al universo creado por Chuck Lorre.



En esta nueva apuesta, la historia se centra en Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics, quien accidentalmente desata un desastre multiversal tras manipular un dispositivo creado por Sheldon y Leonard. A partir de ese momento, usted verá cómo el personaje intenta reparar el daño en distintos universos alternativos, enfrentando situaciones cada vez más absurdas.



La narrativa incorpora elementos de ciencia ficción sin perder el humor característico de la serie original, ofreciendo episodios en los que cada intento de salvar la realidad termina en fracaso.



La serie fue confirmada durante la CCXP México, según medios como Infobae, donde se reveló que su lanzamiento será exclusivo en HBO Max.

Aunque aún no se ha anunciado el día exacto, la plataforma aseguró un estreno simultáneo para América Latina.







Con este cuarto título derivado, la franquicia busca renovarse sin perder su esencia. La elección de Stuart como protagonista, junto con una trama basada en multiversos, abre la puerta a nuevas historias, guiños a personajes conocidos y una combinación de nostalgia con propuestas frescas.

