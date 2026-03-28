Solemne, íntimo y eterno: Así fue el reencuentro de Ricardo Montaner con los ticos

﻿Simplemente Ricardo Montaner. El cantante venezolano volvió a enamorar a los ticos luego de su último concierto hace tres años, donde dijo adiós, pero solo para volver con más fuerza.

El artista es un éxito asegurado. No es exceso de coristas o bailarinas exuberantes y con poca ropa para disimular la falta de talento en tarima. No, él es solo música, gran voz y una banda que brilla en momentos clave, sin opacarlo. Un conciertazo que dejó a todos más que satisfechos en Parque Viva.

Hay dos cosas que se dan por un hecho en un show como estos.

Una, es la enorme voz que tiene el venezolano, que no necesita mucha presentación, mucha bulla, solo de su enorme voz, y es más que suficiente.

La otra es el excelente sonido que hay en el Parque Viva, pues hay que decirlo, es especial para que artistas con gran talento hagan vibrar el recinto.

Otro punto a parte, la fidelidad del fan de Montaner, que llenó por completo el lugar y desde muy temprano dijeron presentes, por más presas que hubo.

Con esos dos aspectos, el show prácticamente está asegurado y de eso le da mucha confianza a un artista que casi que es de la casa, pues la sinergía con los ticos se viene forjando desde años.

Su intro fue sencilla y comenzó justo con “Yo que te amé”, para que solo en la primera parte del concierto cantar “Será” (que se escuchó hasta el aeropuerto), “A dónde va el amor” y cerrar su primera parte con “El poder de tu amor” y “La cima del cielo”.

Ahí vino su primer saludo al público, mientras se arrollaba las mangas y se quitaba el saco, como quien entra a algo más íntimo.

Curiosamente, todo esto ocurría, mientras los bomberos atendían una quema de un charral al frente del recinto y que por momentos hizo preocupar a más de un curioso por la proximidad del fuego.

El cantante dio una explicación que se la debía a muchos, pues se había “retirado” hace tres años en el mismo escenario y hoy nuevamente estaba cara a cara frente a ellos. Aunque al final a nadie le importó, pues solo querían verlo una vez más.

Tras la canción que lleva el nombre de la gira, “El último regreso”, Montaner hizo un breve corte para tirar la vieja broma de que se aseguró de que su repertorio fuera el mejor, pues “una señora lo había demandado la última vez”, lo que sacó un par de risas.

Para el momento del largo medley de baladas, que incluyó una parte de la coreada “Solo por un beso”, el venezolano de 68 años ya tenía a todo anfiteatro ganado en su bolsa.

También se dio el lujo de soltar un rápido mix de canciones más rítmicas como “Corazón fracturado” o “Necesito de tí”, para luego poner a todos a bailar con “Conga” que tal vez no es de sus más conocidas, pero invitó a más a de uno a tirarse a los pasillos a pegarse una bailadita.

Punto y aparte el buen acompañamiento de las coristas, que le pusieron más sabor al asunto, pero siempre con elegancia, así como el gran despliegue de color en las pantallas.

Montaner tuvo un primer cierre por todo lo alto con el bolero de “Bésame” y “Me va a extrañar”, una de las más coreadas de la noche y en la que los celulares volvieron a tomar protagonismo.

Tras la pausa, remató la noche con un cierre más íntimo al tocar partes de “Nada”, “La Clave del Amor” y “En el último lugar”; para cerrar finalmente con “Déjame llorar”, “La Gloria de Dios” y “Tan enamorados”.

En esta última demostró que su voz es una de las grandes de Latinoamérica y que pasarán los años, las generaciones, pero sus canciones serán siempre coreadas por todos.

Con el aplauso de absolutamente todos en el anfiteatro, Montaner se despidió de los ticos, pero esta vez no quiso sonar a despedida.

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Lista de canciones:

1. YO QUE TE AMÉ

2. SERÁ

3. ¿A DÓNDE VA EL AMOR?

4. CASTILLO AZUL

5. EL PODER DE TU AMOR

6. LA CIMA DEL CIELO

7. EL ÚLTIMO REGRESO

8. SI TUVIERA QUE ELEGIR

9. MEDLEY BALADAS (Solo con un beso - La mujer de mi vida - Ojos negros - Yo sin ti - Yo puedo hacer-Convenceme - Resumiendo - Quisiera).

10. MEDLEY RÍTMICAS (No me entregues tu amor - Corazón fracturado - Necesito de ti - La chica del ascensor).

11. SOY FELIZ

12. CACHITA

13. CONGA

14. TE ADORARÉ

15. BÉSAME

16. ME VA A EXTRAÑAR

-FINAL FALSO----

MEDLEY ÍNTIMO (Nada - Al final del Arco Iris- La Clave del Amor- Debo cambiar de Amor- Cuando Nacen Amores - En el último lugar).

17. DÉJAME LLORAR

18. LA GLORIA DE DIOS

19. TAN ENAMORADOS