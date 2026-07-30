'Solamente Tú' y 'Saturno' sonarán en Costa Rica con el regreso de Pablo Alborán

Pablo Alborán regresará a Costa Rica el próximo 27 de setiembre con su Global Tour KM0, espectáculo con el que celebra 15 años de trayectoria musical. El concierto se realizará a las 7 p. m. en el anfiteatro de Parque Viva.

El artista español llegará al país con una producción de gran formato. El espectáculo incluirá una banda en vivo y un repertorio que recorrerá los principales éxitos de su carrera, además de canciones de su más reciente producción discográfica.

El público podrá disfrutar de temas como Solamente tú, Saturno, Dónde está el amor y Quién. La presentación también incluirá composiciones más recientes como KM0, Mis 36 y Vámonos de aquí.





Las entradas tendrán precios desde ₡28.500. La preventa exclusiva para tarjetahabientes Davibank se realizará el 30 y 31 de julio mediante la plataforma Linke Arte. Durante este periodo, los clientes de la entidad tendrán un 20 % de descuento.

La venta general comenzará el sábado 1.° de agosto a las 10 a. m. y estará disponible para todos los medios de pago.

La organización habilitará únicamente 4.000 entradas para el espectáculo. Por este motivo, el cupo será limitado.

Global Tour KM0 marca una etapa especial en la carrera de Alborán. La gira conmemora sus primeros 15 años en la música y reúne canciones que han acompañado su trayectoria internacional.

El espectáculo combina una producción de gran escala con momentos de cercanía entre el artista y sus seguidores. Alborán mantiene así una propuesta que destaca por la conexión con su público y por una evolución artística que le ha permitido consolidarse en la música en español.