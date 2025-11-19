Sofía Chaverri regresa con monólogo que revela fuerza de la resiliencia femenina

El reconocido monólogo El Vuelo del Barrilete, escrito y dirigido por Luis Fernando Gómez, vuelve a escena con dos funciones especiales en el Teatro Nico Baker, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

La actriz nacional Sofía Chaverri regresa al escenario para interpretar nuevamente a Carmela, un personaje que revela con crudeza y sensibilidad las secuelas de la violencia y la capacidad humana de reconstruirse.

En esta propuesta teatral, Chaverri encarna a una mujer que ve transformado su matrimonio ideal en una relación marcada por el miedo y el abuso.

Un incidente inesperado tras un partido de fútbol se convierte en el punto de quiebre que la obliga a rehacer su vida desde cero, emprendiendo un proceso doloroso, pero profundamente liberador.

A través de una narración que combina humor, vulnerabilidad y esperanza, la puesta en escena guía al público por el renacer de Carmela, quien, como un ave fénix, se levanta de entre las ruinas de su propia historia para recuperar su voz y dignidad.

Chaverri, quien lleva cuatro años interpretando este monólogo en distintos espacios culturales, empresariales y educativos, asegura que regresar a esta obra la mueve profundamente, por su pertinencia social y por el impacto que genera en quienes la presencian. Destaca, además, que cada temporada le permite descubrir nuevas capas en el personaje y en la relación que construye con el público.

La temporada contará con dos únicas funciones en el Teatro Nico Baker (contiguo a la Sala Garbo, 100 metros al sur de Pizza Hut de Paseo Colón).

Sábado 29 de noviembre – 8 p. m.

Domingo 30 de noviembre – 6 p. m.

Las entradas tienen un costo de ₡10.000 y pueden adquirirse en https://salagarbo.com/. La obra es recomendada para mayores de 12 años.



