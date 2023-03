Sofía Chaverri, Michelle Jones y Lussania Víquez protagonizan película 'Más de 40 ¿y qué?'

“Esta oportunidad llegó en un momento muy lindo y ha sido una noticia que me ha dado mucha ilusión y alegría. Estoy muy emocionada de formar parte de este proyecto. Susana tiene una vida distinta a la mía en muchos aspectos. Yo no soy casada ni tengo hijos, tampoco he llegado a los 40s, y ya eso en sí para asumir un personaje como ella, representa un gran reto. Pero eso es precisamente lo que he estado buscando hacer en los últimos años, retarme para crecer y aprender más”, comentó la ganadora de Dancing With The Stars.