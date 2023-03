Sofía Chaverri debuta como modelo y presentadora de televisión

Por Luanna Orjuela Murcia | 29 de marzo de 2023, 9:00 AM

La actriz costarricense, Sofía Chaverri, se estrenó como modelo y presentadora de televisión en los últimos días.



Además, Chaverri está grabando en este momento su primera película como protagonista y también estrenó su podcast llamado ¡FiloSofiando!…Sin libreto.

Sobre sus nuevas experiencias profesionales, amplió la actriz con Teletica.com

“Siento que estoy viendo los frutos de tanto trabajo. La década de los 30 ha sido de cumplir sueños en los que trabajé en los 20. Me siento muy plena y contenta. Siento que todo el trabajo que hago en los diferentes ámbitos los disfruto mucho, todo me complementa artísticamente y me da herramientas como actriz, y me siento muy feliz. Esto lo soñaba desde niña”, comentó Chaverri.

En la pasarela de vestidos de baño, los tonos rosas, corales y neones marcaron la pauta.

​El pasado jueves vimos a Chaverri luciendo looks muy frescos y coloridos. La actriz fue parte de la nueva colección de la marca Pretty Woman.

La nueva colección de la marca Pretty Woman es propiedad de El Éxito Betancur. La presentación de la pasarela fue ante más de 250 afiliados seleccionados de esa empresa. 



​“La oportunidad se dio porque estoy grabando una película, que se llama ‘Más de 40 ¿Y qué?’ y la tienda Pretty Woman viste a mi personaje llamado ‘Susana’. Y ahí tuvimos el primer contacto y me dijeron que les gustaría trabajar conmigo algún día. Y jamás me imaginé que días después me pedirían que fuera la modelo invitada en su pasarela. En mi lista de vida siempre quise hacer el check del modelaje, pero yo mido 1.55 m, entonces pasarela era difícil que me llamaran. Fue muy lindo, me sentí muy segura, al final es salir a un escenario, y a mí me fascina el contacto con el público. Entonces no sentí ese pánico, más bien lo abordé como un trabajo más. Me encantó y me divertí montones”, resaltó sobre esa experiencia.

Sofía Chaverri protagoniza 'Más de 40 ¿Y qué?' junto a Michelle Jones y Lussania Víquez.

​También estuvo presente en Calle 7, La Revista, y presentó junto a la experimentada conductora, Keyla Sánchez.

“Me contactó Gaby Solano para presentar con Keyla un día en Calle 7. Fue hace una semana y me encantó la idea porque siempre lo había querido hacer y fue un gran reto porque era en vivo. A mí como actriz me gusta abordar distintas cosas, no solo teatro, no solo ficción, sino la oportunidad de presentar ese ratito fue muy bonita. Me sentí muy tranquila. No me sentí nerviosa, me sentí muy yo, ojalá se repita”, señaló.

Sofía Chaverri presentó junto a Keyla Sánchez en 'Calle 7, La Revista'.

¡FiloSofiando!…Sin libreto

El pódcast ¡FiloSofiando!…Sin libreto es un proyecto personal que desde hace meses quería realizar y en este mes de marzo se convirtió en realidad.

“El pódcast es algo que hace rato, quería hacerlo, un día hice un live en Instagram para leerle un libro a mis seguidores y estaba leyendo comentarios y me decían: ‘¿Sofi por qué no haces un pódcast? Y cuando terminó el live, tenía un mensaje de Cristian Ramírez, que tiene una productora audiovisual llamada Punto de Vista Producciones, y me dijo: ‘me gustaría producirte tu pódcast, y hacer tu sueño realidad’. Estuvimos pensando en nombres y yo quería algo así de filosofar y él me dijo: ‘¿qué tal FiloSofiando?’ y me encantó. Y de ahí nació ¡FiloSofiando!…Sin libreto”, agregó.

La idea con este pódcast es hablar de temas que motiven a la gente y les mande un mensaje positivo. Además, tiene invitados y se desea humanizar a estas personas.

El pódcast se emite los miércoles cada 15 días por Spotify y YouTube.



En este momento, Chaverri continúa con la filmación de la película ‘Más de 40 ¿y qué?’ y en agosto volverá a grabar ‘Los enredos de Juan Vainas’.