Slavon y Gentry abrirán concierto de Guns N’ Roses en Costa Rica

La música costarricense brillará en uno de los escenarios más esperados del año: las bandas locales Slavon y Gentry serán las encargadas de abrir el concierto de Guns N’ Roses, que se llevará a cabo el próximo 1° de octubre en el Estadio Nacional.

La participación de estas agrupaciones permitirá a los asistentes disfrutar del talento nacional frente a miles de espectadores y reafirma la presencia de la música tica en escenarios internacionales de gran relevancia.



Slavon, con casi tres décadas de trayectoria, ha lanzado dos discos de estudio, Just a Dream y Oración para Caín, así como varios sencillos destacados como Wings on Fire, Hold On y Sail Away.

En 2021, Wings on Fire fue reconocido por la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) como Mejor Sencillo de Hard Rock/Metal. La banda ha compartido escenario con leyendas del rock como Judas Priest, Whitesnake, Helloween, Rata Blanca y Ángeles del Infierno, y ha representado a Costa Rica en festivales internacionales en Panamá y Colombia. Actualmente, Slavon trabaja en su tercer álbum, A New Land.



Por su parte, Gentry, formada en 2022, se ha destacado por su propuesta de rock alternativo con influencias de hard rock y groove metal. Integrada por Frank Loyal en guitarra y voz principal, Sebastián Uribe “Thunderuz” en bajo y voz, Ernesto Ramírez “Ramza” en teclados y coros, y Danilo Ramírez “Milo” en batería, la banda ha logrado consolidarse rápidamente en la escena nacional, participando en festivales importantes como Transitarte y Convención Paraíso.

Su primer sencillo THZ se lanzó en 2022, seguido de Pump! en 2024, y actualmente trabajan en su primer álbum. El nombre de la agrupación rinde homenaje a Jimmy Gentry, fundador de Casa Jimmy Studios e inspiración para varias generaciones de artistas costarricenses.



La inclusión de Slavon y Gentry en el concierto de Guns N’ Roses refleja el compromiso de la producción por dar espacio al talento nacional en un espectáculo de esta magnitud. La gira mundial de la legendaria banda traerá a Costa Rica clásicos como Welcome to the Jungle, November Rain y Sweet Child O’ Mine.

Las entradas continúan disponibles en www.kuikpei.com, con precios desde $74, y se espera un lleno total.

El evento iniciará con la apertura de puertas a las 3 p. m., seguido de la presentación de los artistas nacionales a las 4:30 p. m., y Guns N’ Roses subirá al escenario a las 7 p. m.



