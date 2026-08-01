Sizzla Kalonji llegará a Costa Rica para un concierto junto al talento nacional

El cantante jamaicano Sizzla Kalonji, una de las figuras más influyentes del reggae y el dancehall, se presentará el próximo 27 de setiembre en Nebula Center, en un espectáculo que reunirá a uno de los máximos exponentes del género con destacados artistas de la escena costarricense.

La velada contará con la participación de los DJs Jeren, Luiz Dubs, Ash, Rackaz, Iration, Docta Rythm y Reggae Family, quienes serán los encargados de abrir el ambiente antes de la presentación del artista internacional.

Nacido como Miguel Orlando Collins en Saint Mary, Jamaica, Sizzla inició su carrera discográfica en 1995 tras desarrollar su estilo junto al sistema de sonido Caveman Hi-Fi. Desde entonces se ha convertido en uno de los músicos más prolíficos del reggae contemporáneo y es reconocido por la intensidad y energía de sus presentaciones en vivo.





La organización destacó que el concierto busca convertirse en una experiencia que reúna a seguidores del reggae mediante un espectáculo que combine la propuesta del artista jamaicano con el talento que impulsa la escena nacional.

Las entradas ya se encuentran disponibles en dos localidades. La entrada general tiene un valor de ₡28.750, mientras que la localidad VIP cuesta ₡40.250.