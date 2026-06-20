Sinfónica Metropolitana presentará 'VOGUE' con éxitos de Adele, Gaga y Madonna

La Sinfónica Metropolitana (MET) presentará VOGUE, un espectáculo que reunirá los mayores éxitos del pop femenino en versiones sinfónicas este sábado 27 de junio a las 7 p. m. en el Auditorio Nacional, ubicado en el Museo de los Niños.



El concierto contará con más de 60 músicos, cantantes y bailarines en escena. La propuesta combinará la potencia de una orquesta con la energía de canciones de reconocidas artistas internacionales como Adele, Lady Gaga, Rihanna, Ariana Grande, Raye y Madonna.



La presentación ofrecerá una experiencia cargada de música, elegancia y espectáculo. El montaje busca transformar clásicos del pop en una puesta en escena sinfónica con arreglos especiales.



Las entradas están disponibles por medio de Tickz.cr.



Para más información, puede consultar las redes sociales de la Sinfónica Metropolitana: en Instagram como @met.sinfonica y en Facebook como Sinfónica Metropolitana. También puede comunicarse al teléfono 8386-1494.

