Sin saberlo, Costa Rica presenció el adiós de Felipe Staiti sobre el escenario

La música latinoamericana y el rock en español atraviesan un momento de luto tras la muerte de Felipe Staiti, histórico guitarrista, compositor y cofundador de Enanitos Verdes, quien falleció este lunes en Mendoza, Argentina, tras permanecer internado en un centro médico.

Staiti fue una figura clave en el desarrollo del rock en español. Desde finales de los años setenta, impulsó junto a la banda una carrera que dejó huella en varias generaciones con temas que hoy son clásicos del repertorio latinoamericano, como Lamento boliviano, La muralla verde, Luz de día, Por el resto y Mi primer día sin ti.

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Ahora, cobra más relevancia su último acorde y concierto más reciente, la presentación en Costa Rica. El pasado 21 de marzo, el músico subió al escenario del festival Picnic. Aquella tarde, marcada por la energía del público y la conexión generacional, terminó convirtiéndose en una despedida sin anuncio (vea en la portada las fotografías de este último encuentro entre el público tico y el argentino).

El salto generacional llegó con Enanitos Verdes, que transformó el atardecer en nostalgia pura con Lamento boliviano. El público coreó cada canción como un ritual colectivo, sin imaginar que sería la última vez que verían al artista en vivo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su mánager, William Ramírez, quien expresó su pesar a través de redes sociales y resaltó la huella imborrable que el guitarrista dejó en la música y en quienes lo conocieron.





Staiti, cofundador de la banda junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, fue pieza fundamental en la consolidación del grupo como uno de los referentes del rock en español. Tras la muerte de Cantero en 2022, asumió también un rol más visible en el escenario, incluyendo partes vocales, con el objetivo de mantener vivo el legado de la agrupación.





De acuerdo con reportes oficiales, el artista enfrentaba complicaciones de salud desde finales de 2024, derivadas de una infección bacteriana, agravadas por su condición de celíaco.



