Sin Bandera regresa a Costa Rica con nueva música y su ‘Escenas Tour’

Sin Bandera, uno de los dúos más influyentes del pop romántico en Latinoamérica, iniciará una nueva etapa de su carrera con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Escenas, disponible a partir de este 5 de febrero, al tiempo que confirma su regreso a Costa Rica con un concierto programado para el 11 de abril en Parque Viva.



El disco llega respaldado por el éxito de ¿Qué culpa tiene ella?, primer sencillo del proyecto, que se posicionó en el puesto número uno de la radio pop en México, consolidando la vigencia del grupo conformado por Leonel García y Noel Schajris y su conexión con las nuevas audiencias.



Escenas está compuesto por 10 canciones y fue producido por Áureo Baqueiro y Daniel Vago Galindo. La grabación se realizó en Nashville con la participación de músicos internacionales que han trabajado con figuras como John Mayer, Taylor Swift, Harry Styles y Carrie Underwood, además de la producción vocal a cargo de los propios integrantes del dúo.

Así lo confirmaron en conferencia de prensa este martes, evento que fue transmitido vía Zoom y al que este medio fue invitado.







Regreso a Costa Rica

Como parte del Escenas Tour 2026, Sin Bandera regresará a suelo costarricense el próximo 11 de abril en Parque Viva, según confirmó la productora Plus Entertainment. El espectáculo combinará los principales éxitos que han marcado sus 25 años de carrera con las nuevas canciones de su reciente producción discográfica.

​“Estos 25 años han sido un viaje lleno de canciones, historias y momentos irrepetibles. Queremos agradecer a nuestro público por acompañarnos siempre. Este nuevo álbum es nuestra forma de devolverles todo ese amor”, expresó Leonel García.

Por su parte, Noel Schajris destacó que esta gira representa un punto de inflexión en la historia del grupo.

"Este disco marca el comienzo de una nueva era para nosotros”, recalcó.

Las entradas para el concierto ya están a la venta a través de publitickets.com.



Los precios establecidos son: