Silvia Baltodano será profesora de interpretación en 'Tu Cara me Suena'

Silvia Baltodano, quien es actriz, cantante y bailarina, será profesora de interpretación en la sexta temporada de Tu Cara me Suena.

Ella, junto a Luis Montalbert (profesor de canto) y Javier Acuña (profesor de baile), tendrá la responsabilidad de "pulir" las presentaciones antes de que los participantes suban al escenario.

Baltodano asegura que esta nueva aventura la ilusiona de gran manera.

“Tomo la aventura con mucha ilusión, agradecimiento y ganas. También con mucha organización porque asumo este rol de profe mientras ensayo para una obra musical y retomo proyectos que quedaron en pausa por la pandemia”, puntualizó la actriz.

Recordemos que Silvia fue profesora en el programa Nace una Estrella y aunque su trabajo es prácticamente el mismo, afirma que tendrá un gran reto esta vez.

“Creo que el mayor reto será no pasar muerta de la risa todo el tiempo, por el equipo de trabajo con Javi y Luis y, por supuesto, por las ocurrencias de los participantes. Si da risa ver otras temporadas de Tu Cara me Suena, no me puedo imaginar estar dentro”, comentó la profesora.

Silvia Baltodano se siente afortuna de trabajar con un gran equipo y cree que este reto la saca de su zona de confort, pues imitar es todo un nuevo mundo donde se requiere mucha atención al detalle.

Además de su labor en el programa, también tiene que dividir su tiempo con otras facetas: la de mamá de la pequeña Eva, junto a su esposo, y el manejo de sus empresas, Luciérnaga Producciones y la escuela La Colmena - Arte en comunidad.