Siho Villalobos vuelve a la música con 'LAUU' y marca nueva etapa en su carrera

El cantante costarricense Siho Villalobos anunció su regreso oficial a la escena musical con el lanzamiento de LAUU, un sencillo que marca el inicio de una nueva etapa artística y lo coloca nuevamente entre los exponentes nacionales de la música urbana durante este 2026.

A sus 22 años, Villalobos retoma su carrera con una producción que combina sonidos actuales, una propuesta fresca y una identidad musical más madura.

El tema ya está disponible en las principales plataformas digitales.

El artista alcanzó reconocimiento internacional con Rezas, una canción que se posicionó en el primer lugar de las listas musicales en Costa Rica y obtuvo presencia en importantes rankings internacionales. Ese éxito lo consolidó como una de las figuras emergentes más destacadas de la música urbana centroamericana.





A lo largo de su trayectoria también lanzó sencillos como 69, Lluvia y 14, producciones que ingresaron a los primeros puestos de Spotify en países como Costa Rica, Panamá y Guatemala.

Su regreso se produce tras un periodo sin nuevos lanzamientos. Según se informó, esa pausa respondió a factores externos ajenos al cantante y a su anterior sello discográfico.

Además, Villalobos protagonizó una de las firmas discográficas internacionales más relevantes realizadas por un artista costarricense, un paso que impulsó su proyección fuera del país.

Sobre esta nueva etapa, el músico señaló que LAUU es una canción especial dentro de su carrera.

​ “Después de un tiempo de inactividad, regreso con una canción muy especial para mí. 'LAUU' es un reguetón cargado de sensualidad y deseo que cuenta la historia de una conexión intensa entre dos personas que siempre encuentran la forma de volver a verse. Producida por Nono y Klozz, esta canción representa mi regreso a la música con más energía que nunca”, expresó.

La producción busca fortalecer el vínculo con sus seguidores y ampliar su alcance en mercados internacionales, en una etapa que apuesta por la evolución artística y la consolidación de su propuesta musical.